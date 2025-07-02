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Планировал теракты возле госучреждений: на Харьковщине задержан коллаборационист

Киев • УНН

 • 68 просмотра

У Харкові запобігли серії терактів. Затримано 48-річного агента ФСБ, лаборанта університету. Фігурант готував три саморобні вибухові пристрої для підриву держустанов.

Планировал теракты возле госучреждений: на Харьковщине задержан коллаборационист

Контрразведка Службы безопасности предотвратила серию терактов в Харькове. Подготовкой взрывных устройств занимался местный житель, его задержали правоохранители.

Передает пресс-служба СБУ, сообщает УНН.

Подробности

В Харькове удалось предотвратить серию терактов. Проведена спецоперация и задержан агент ФСБ, изготовивший три взрывных устройства для подрыва госучреждений.

- информирует пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, подготовкой взрывных устройств занимался местный агент ФСБ – 48-летний лаборант одного из Харьковских университетов. Вражеская спецслужба завербовала его через Телеграм-каналы. Фигурант изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ), которые затем заложил в схроны для исполнителей запланированных терактов.

По инструкции своего куратора агент изготовил СВУ для дистанционного подрыва, "усилив" их гайками, шурупами и гвоздями.

- пишет СБУ.

В следствии также объясняют, как фигурант обеспечил себе конспирацию.

Мужчина снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые выехали за пределы города и оставили ему ключи, чтобы он присматривал за их жильем

Во время обысков у задержанного изъяты компоненты для новых СВУ и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами). Злоумышленник находится под стражей.

      Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      Правоохранители задержали российских агентов, которые планировали теракты в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях.

      Разоблачена агентурная группа российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области.

      Заложил взрывчатку под скутер военного: наемнику рф сообщили о подозрении в совершении теракта26.06.25, 20:01 • 3158 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧП
      Львовская область
      Винницкая область
      Киевская область
      Одесская область
      Черниговская область
      Служба безопасности Украины
      Украина
      Харьков
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