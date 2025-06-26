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Заложил взрывчатку под скутер военного: наемнику рф сообщили о подозрении в совершении теракта

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении юноше, завербованному спецслужбами РФ, который заложил взрывчатку под скутер военного в Киеве. Устройство, изготовленное по инструкциям куратора, не сработало, и потенциальная жертва чудом избежала гибели.

Заложил взрывчатку под скутер военного: наемнику рф сообщили о подозрении в совершении теракта

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении приезжему молодому человеку в совершении террористического акта. Он заложил взрывчатку под скутер военного и планировал подорвать его вместе с потенциальной жертвой покушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, житель Киевской области, завербованный российскими спецслужбами, приехал в столицу с целью подготовки террористического акта.

Во исполнение задания врага, на арендованной квартире подозреваемый изготовил взрывное устройство по предоставленным куратором инструкциям. После этого заказчик преступления приобрел на сайте объявлений скутер, в который необходимо было заложить взрывчатку.

Скутер со взрывчаткой подозреваемый должен был оставить по указанному адресу в Днепровском районе Киева. Согласно плану, самодельное взрывное устройство планировали подорвать дистанционно в тот момент, когда к нему подойдет военнослужащий. Впрочем, чудом взрывчатка не сработала должным образом. За выполнение такого задания молодому человеку обещали заплатить 400 тыс. грн.

- рассказали в прокуратуре.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Киев
Tesla
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