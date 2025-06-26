Заклав вибухівку під скутер військового: найманцю рф повідомили про підозру у вчиненні теракту

$41.660.13
48.320.18
ukenru
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 25414 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
16:15 • 23747 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
14:09 • 29315 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 52729 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 129398 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
26 червня, 08:26 • 70394 перегляди
Літній наступ росіян: Сирський розповів про ситуацію на фронті
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 158938 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 07:30 • 72056 перегляди
Що відбувається з авіаційною технікою після того, як вона "відпрацювала своє" – коментарі експертів
26 червня, 06:55 • 63379 перегляди
Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується
25 червня, 19:38 • 67250 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
52%
750мм
Популярнi новини
"Референдум" VOKS2025 Віктора Орбана: стало відомо, скільки угорців проти членства України в ЄС26 червня, 08:18 • 146785 перегляди
Саміт ЄС стартує у Брюсселі: Україна та оборона у центрі уваги26 червня, 09:38 • 56149 перегляди
Напад на офіцера "Азова" Андрія Кориневича в Івано-Франківську: з'явилась реакція МВС26 червня, 10:00 • 12063 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 42062 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 38625 перегляди
Публікації
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
16:34 • 25387 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу15:27 • 39198 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 129366 перегляди
Саміт НАТО в Гаазі: головні рішення та на що тепер сподіватися Україні
Ексклюзив
26 червня, 08:12 • 158922 перегляди
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 142788 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джефф Безос
Марін Ле Пен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Іран
Польща
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом13:18 • 42504 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 87298 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 61685 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 69172 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 60913 перегляди
Актуальне
Truth Social
Tesla Model Y
Файненшл таймс
Ґардіан
Falcon 9

Заклав вибухівку під скутер військового: найманцю рф повідомили про підозру у вчиненні теракту

Київ • УНН

 • 1404 перегляди

Прокурори повідомили про підозру молодику, завербованому спецслужбами рф, який заклав вибухівку під скутер військового у Києві. Пристрій, виготовлений за інструкціями куратора, не спрацював, і потенційна жертва дивом уникла загибелі.

Заклав вибухівку під скутер військового: найманцю рф повідомили про підозру у вчиненні теракту

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру заїжджому молодику у вчиненні терористичного акту. Він заклав вибухівку під скутер військового і планував підірвати його разом з потенційною жертвою замаху. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі 

За даними слідства, житель Київщини, завербований російськими спецслужбами, приїхав до столиці з метою підготовки терористичного акту.

На виконання завдання ворога, на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку.

Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва. Згідно плану, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім, дивом вибухівка не спрацювала належним чином. За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 тис. грн.

- розповіли у прокуратурі.

Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами26.06.25, 04:14 • 69928 переглядiв

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Намагався підірвати військового у Києві, заманивши на "побачення з дівчиною": затримали 19-річного російського агента26.06.25, 11:36 • 2356 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Київська область
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9