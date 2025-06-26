Заклав вибухівку під скутер військового: найманцю рф повідомили про підозру у вчиненні теракту
Київ • УНН
Прокурори повідомили про підозру молодику, завербованому спецслужбами рф, який заклав вибухівку під скутер військового у Києві. Пристрій, виготовлений за інструкціями куратора, не спрацював, і потенційна жертва дивом уникла загибелі.
Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру заїжджому молодику у вчиненні терористичного акту. Він заклав вибухівку під скутер військового і планував підірвати його разом з потенційною жертвою замаху. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, житель Київщини, завербований російськими спецслужбами, приїхав до столиці з метою підготовки терористичного акту.
На виконання завдання ворога, на орендованій квартирі підозрюваний виготовив вибуховий пристрій за наданими куратором інструкціями. Після цього замовник злочину придбав на сайті оголошень скутер, в який необхідно було закласти вибухівку.
Скутер з вибухівкою підозрюваний мав залишити за вказаною адресою у Дніпровському районі Києва. Згідно плану, саморобний вибуховий пристрій планували підірвати дистанційно в той момент, коли до нього підійде військовослужбовець. Втім, дивом вибухівка не спрацювала належним чином. За виконання такого завдання молодику обіцяли заплатити 400 тис. грн.
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Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.
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