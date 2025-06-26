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Намагався підірвати військового у Києві, заманивши на "побачення з дівчиною": затримали 19-річного російського агента

Київ • УНН

 • 590 перегляди

СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який намагався підірвати військового Нацгвардії в Києві, заманивши його на “побачення”. Вибухівка була захована у скутері, ніхто не постраждав, агентові загрожує до 12 років тюрми.

Намагався підірвати військового у Києві, заманивши на "побачення з дівчиною": затримали 19-річного російського агента

Служба безпеки України та Національна поліція затримали російського агента, який намагався підірвати військового, заманивши його на "побачення з дівчиною", повідомили у СБУ у четвер, пише УНН

Деталі

"Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агента російських спецслужб, який на замовлення ворога мав вчинити серію терактів у північних регіонах України. За матеріалами справи, одним із його завдань була ліквідація військового Національної гвардії у Києві. Для цього ворог заманив українського воїна в один із столичних дворів під виглядом "побачення" із дівчиною з "чата для знайомств", - говориться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що коли військовий прибув на локацію, російські загарбники дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, який був схований у скутері, припаркований поряд із "місцем побачення". Внаслідок події ніхто не постраждав.

Що відомо про агента рф

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 19-річний житель Київщини, який шукав "легких заробітків" у Телеграм-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі. Він також сам виготовив вибухівку, дотримуючись інструкцій від куратора.

Після цього зловмисник придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП, і доправив його до місця запланованого теракту.

Після невдалого замаху агент отримав завдання прибути до міста Прилуки на Чернігівщині, оселитися в готелі і чекати на нові завдання. Одним із них був підпал військового автомобіля, а іншим - підготовка нового теракту.

Правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах" одразу після підпалу автомобіля. Під час обшуку у затриманого було вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Доповнення

У Харкові затримали 19-річну російську агентку, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер як "волонтерську допомогу". Транспортний засіб вибухнув біля кафе, коли поруч перебували двоє військових.

СБУ затримала 16-річного жителя Дніпра, який передавав фсб координати українських військових об'єктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Полтавська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Служба безпеки України
Київ
Харків
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