СБУ затримала неповнолітнього агента фсб, який коригував удари по Дніпру та Полтавщині

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента фсб, який передавав ворогу координати українських військових для завдання ракетних ударів по Дніпропетровській та Полтавській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Деталі

У СБУ зазначили, що затриманим виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого фсб втягнула у шпигунську діяльність під приводом швидкого заробітку.

Фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей" – йдеться в повідомленні.

Юнак почав співпрацю з ворогом після того, як шукав підробіток у Telegram-каналах. На виконання завдань російської розвідки, підозрюваний збирав інформацію про українські сили оборони у двох регіонах.

Агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів – наголосили в службі.

Задля збору інформації юнак їздив місцевістю автобусами, фіксуючи військові об’єкти на камеру.

Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні 'цілі' на камеру свого телефону – зазначили в СБУ.

Отримані знімки та координати він передавав через месенджер.

Одразу після таких "вилазок" фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами "потрібних" об’єктів на гугл-карті – пояснили у відомстві.

За цими даними фсб планувала нову серію ударів по Україні.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні – повідомили в СБУ.

Оперативникам вдалося запобігти атаці. Агента затримали під час виконання чергового завдання. У нього вилучили телефон із доказами шпигунства.

Окрім затримання, СБУ провела комплексні заходи із захисту українських позицій. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою.

Довідка

За частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України передбачене позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення з обов’язковою конфіскацією майна. Ця норма застосовується у випадках, коли державна зрада (перехід на бік ворога, шпигунство, надання допомоги державі-агресору тощо) вчинена в умовах воєнного стану, що кваліфікується як обставина, яка істотно обтяжує злочин. Мінімум – 15 років позбавлення волі, максимум – довічне ув’язнення.

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