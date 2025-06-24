СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, который корректировал удары по Днепру и Полтавщине
Киев • УНН
СБУ задержала 16-летнего жителя Днепра, который передавал ФСБ координаты украинских военных объектов в Днепропетровской и Полтавской областях. Юноша был завербован через Telegram-каналы под предлогом легкого заработка и собирал информацию, передвигаясь на автобусах.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который передавал врагу координаты украинских военных для нанесения ракетных ударов по Днепропетровской и Полтавской областям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Детали
В СБУ отметили, что задержанным оказался 16-летний житель Днепра, которого ФСБ втянула в шпионскую деятельность под предлогом быстрого заработка.
Фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег"
Юноша начал сотрудничество с врагом после того, как искал подработку в Telegram-каналах. Во исполнение заданий российской разведки, подозреваемый собирал информацию об украинских силах обороны в двух регионах.
Агент разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов
Для сбора информации юноша ездил по местности на автобусах, фиксируя военные объекты на камеру.
Чтобы выполнить вражеское задание, юноша объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные 'цели' на камеру своего телефона
Полученные снимки и координаты он передавал через мессенджер.
Сразу после таких "вылазок" фигурант мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами "нужных" объектов на гугл-карте
По этим данным ФСБ планировала новую серию ударов по Украине.
По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по Украине
Оперативникам удалось предотвратить атаку. Агента задержали во время выполнения очередного задания. У него изъяли телефон с доказательствами шпионажа.
Помимо задержания, СБУ провела комплексные мероприятия по защите украинских позиций. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.
Справка
По части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины предусмотрено лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества. Эта норма применяется в случаях, когда государственная измена (переход на сторону врага, шпионаж, оказание помощи государству-агрессору и т.д.) совершена в условиях военного положения, что квалифицируется как обстоятельство, существенно отягчающее преступление. Минимум – 15 лет лишения свободы, максимум – пожизненное заключение.
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