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СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, который корректировал удары по Днепру и Полтавщине

Киев • УНН

 • 28 просмотра

СБУ задержала 16-летнего жителя Днепра, который передавал ФСБ координаты украинских военных объектов в Днепропетровской и Полтавской областях. Юноша был завербован через Telegram-каналы под предлогом легкого заработка и собирал информацию, передвигаясь на автобусах.

СБУ задержала несовершеннолетнего агента ФСБ, который корректировал удары по Днепру и Полтавщине

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента ФСБ, который передавал врагу координаты украинских военных для нанесения ракетных ударов по Днепропетровской и Полтавской областям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Детали

В СБУ отметили, что задержанным оказался 16-летний житель Днепра, которого ФСБ втянула в шпионскую деятельность под предлогом быстрого заработка.

Фигурантом оказался 16-летний житель Днепра, которого российская спецслужба втянула в преступную деятельность в обмен на обещание "легких денег"

– говорится в сообщении.

Юноша начал сотрудничество с врагом после того, как искал подработку в Telegram-каналах. Во исполнение заданий российской разведки, подозреваемый собирал информацию об украинских силах обороны в двух регионах.

Агент разведывал локации украинских войск на территории обоих регионов

– подчеркнули в службе.

Для сбора информации юноша ездил по местности на автобусах, фиксируя военные объекты на камеру.

Чтобы выполнить вражеское задание, юноша объезжал местность на рейсовых автобусах и фиксировал потенциальные 'цели' на камеру своего телефона

– отметили в СБУ.

Полученные снимки и координаты он передавал через мессенджер.

Сразу после таких "вылазок" фигурант мессенджером направлял куратору фотоотчет с координатами "нужных" объектов на гугл-карте

– пояснили в ведомстве.

По этим данным ФСБ планировала новую серию ударов по Украине.

По координатам агента оккупанты планировали осуществить новую серию ракетно-дроновых ударов по Украине

– сообщили в СБУ.

Оперативникам удалось предотвратить атаку. Агента задержали во время выполнения очередного задания. У него изъяли телефон с доказательствами шпионажа.

Помимо задержания, СБУ провела комплексные мероприятия по защите украинских позиций. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей.

Справка

По части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины предусмотрено лишение свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения с обязательной конфискацией имущества. Эта норма применяется в случаях, когда государственная измена (переход на сторону врага, шпионаж, оказание помощи государству-агрессору и т.д.) совершена в условиях военного положения, что квалифицируется как обстоятельство, существенно отягчающее преступление. Минимум – 15 лет лишения свободы, максимум – пожизненное заключение.

СБУ задержала еще 6 пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины21.06.25, 01:01 • 3094 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Полтавская область
Днепропетровская область
Днепр
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Украина
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