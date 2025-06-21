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СБУ задержала еще 6 пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины

Киев • УНН

 • 38 просмотра

СБУ задержала шестерых пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали агрессию рф и призывали к насильственному изменению власти. Среди них бывший пропагандист, фитнес-тренер и иностранец, распространявшие фейки и прославлявшие оккупантов в соцсетях.

СБУ задержала еще 6 пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины

Служба безопасности Украины задержала еще 6 пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления врага. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Детали

Так, в Киеве задержан бывший пропагандист одной из украинских прокремлевских газет, который после закрытия редакции начал вести спортивную колонку в одном из известных интернет-изданий Украины.

Занимаясь основной работой в редакции, фигурант параллельно публиковал сообщения в телеграм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева

- говорится в сообщении СБУ.

Кроме этого, в столице разоблачен еще один интернет-провокатор. Им оказался 26-летний фитнес-тренер, который на своей странице в Инстаграме призывал мужчин избегать мобилизации и распространял фейки о Силах обороны.

В Фастовском районе Киевской области задержан гражданин одной из стран центральной Азии, который призывал украинцев сложить оружие перед рашистами.

Для "разгона" вражеского контента иностранец создал аккаунты в Инстаграме, TikTok и Facebook с аудиторией в 60 тысяч пользователей

- сообщили в СБУ.

Также киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который в российских соцсетях восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки РФ.

В Кропивницком задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в "Одноклассниках" поддерживал захват восточного региона Украины.

В Ивано-Франковской области разоблачен 30-летний житель села Перехресное, который на своей странице в Facebook называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной".

Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу Кремля.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

▪️ ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

▪️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов к совершению таких действий).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

- отметили в СБУ.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской, Ивано-Франковской, Кировоградской областных и Киевской городской прокуратур, а также Офиса Генерального прокурора.

Напомним

СБУ задержала четырех интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали преступления РФ и призывали к новым обстрелам. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям УКУ.

Ждала российских "освободителей": разоблачили жительницу Харькова, которая болела за оккупантов03.06.25, 16:05 • 5560 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Донецкая область
Ивано-Франковская область
Служба безопасности Украины
Украина
Кропивницкий
Киев
Tesla
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