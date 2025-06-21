СБУ задержала еще 6 пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины
Киев • УНН
СБУ задержала шестерых пророссийских интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали агрессию рф и призывали к насильственному изменению власти. Среди них бывший пропагандист, фитнес-тренер и иностранец, распространявшие фейки и прославлявшие оккупантов в соцсетях.
Служба безопасности Украины задержала еще 6 пророссийских интернет-агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления врага. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
Так, в Киеве задержан бывший пропагандист одной из украинских прокремлевских газет, который после закрытия редакции начал вести спортивную колонку в одном из известных интернет-изданий Украины.
Занимаясь основной работой в редакции, фигурант параллельно публиковал сообщения в телеграм-каналах, где призывал к бомбардировке украинских городов и захвату Киева
Кроме этого, в столице разоблачен еще один интернет-провокатор. Им оказался 26-летний фитнес-тренер, который на своей странице в Инстаграме призывал мужчин избегать мобилизации и распространял фейки о Силах обороны.
В Фастовском районе Киевской области задержан гражданин одной из стран центральной Азии, который призывал украинцев сложить оружие перед рашистами.
Для "разгона" вражеского контента иностранец создал аккаунты в Инстаграме, TikTok и Facebook с аудиторией в 60 тысяч пользователей
Также киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали киевлянина, который в российских соцсетях восхвалял Путина и героизировал оккупационные группировки РФ.
В Кропивницком задержан 41-летний переселенец из Донецкой области, который в "Одноклассниках" поддерживал захват восточного региона Украины.
В Ивано-Франковской области разоблачен 30-летний житель села Перехресное, который на своей странице в Facebook называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной".
Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу Кремля.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);
▪️ ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
▪️ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов к совершению таких действий).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской, Ивано-Франковской, Кировоградской областных и Киевской городской прокуратур, а также Офиса Генерального прокурора.
Напомним
СБУ задержала четырех интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали преступления РФ и призывали к новым обстрелам. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям УКУ.
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