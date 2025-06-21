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СБУ затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України

Київ • УНН

 • 32 перегляди

СБУ затримала шістьох проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України, які виправдовували агресію рф та закликали до насильницької зміни влади. Серед них колишній пропагандист, фітнес-тренер та іноземець, що поширювали фейки та прославляли окупантів у соцмережах.

СБУ затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України

Служба безпеки України затримала ще 6 проросійських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Зловмисники виправдовували збройну агресію рф та воєнні злочини ворога. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Так, у Києві затримано колишнього пропагандиста однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.

Займаючись основною роботою в редакції, фігурант паралельно публікував дописи в телеграм-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва

- йдеться у дописі СБУ.

Крім цього, в столиці викрито ще одного інтернет-провокатора. Ним виявився 26-річний фітнес-тренер, який на своїй сторінці в Інстаграмі закликав чоловіків уникати мобілізації та поширював фейки про Сили оборони.

У Фастівському районі Київщини затримано громадянина однієї з країн центральної Азії, який закликав українців скласти зброю перед рашистами.

Для "розгону" ворожого контенту іноземець створив акаунти в Інстаграмі, Тіктоку та Фейсбуку з аудиторією у 60 тисяч користувачів

- повідомили в СБУ.

Також кіберфахівці Служби безпеки України затримали киянина, який у російських соцмережах вихваляв путіна та героїзував окупаційні угруповання рф.

У Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який в "Однокласниках" підтримував захоплення східного регіону України.

На Івано-Франківщині викрито 30-річного мешканця села Перехресне, який на своїй сторінці у Фейсбуку називав збройну агресію рф "громадянською війною".

Ініційовані СБУ судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна

- зазначили в СБУ.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської, Івано-Франківської, Кіровоградської обласної та Київської міської прокуратур, а також Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо

СБУ затримала чотирьох інтернет-агітаторів у різних регіонах України, які виправдовували злочини рф та закликали до нових обстрілів. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ.

Чекала російських "визволителів": викрили жительку Харкова, яка вболівала за окупантів 03.06.25, 16:05 • 5560 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Донецька область
Івано-Франківська область
Служба безпеки України
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