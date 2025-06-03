Чекала російських "визволителів": викрили жительку Харкова, яка вболівала за окупантів
Київ • УНН
46-річна харків’янка чекала на "визволення" міста та стверджувала, що Україна розпочала війну. Їй повідомлено про підозру за виправдання збройної агресії РФ.
Правоохоронці повідомили про підозру 46-річній харків’янці, які виправдовувала збройну агресію рф. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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За даними слідства, мешканка Харкова з антиукраїнськими поглядами чекала так званого "визволення" обласного центру, про що писала у ворожих Telegram-каналах. Жінка залишала коментарі, в яких стверджувала, що саме Україна розпочала війну, а також вболівала за російських окупантів.
Протиправний характер висловлювань підозрюваної підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи
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