Чекала російських "визволителів": викрили жительку Харкова, яка вболівала за окупантів

Правоохоронці повідомили про підозру 46-річній харків’янці, які виправдовувала збройну агресію рф. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

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За даними слідства, мешканка Харкова з антиукраїнськими поглядами чекала так званого "визволення" обласного центру, про що писала у ворожих Telegram-каналах. Жінка залишала коментарі, в яких стверджувала, що саме Україна розпочала війну, а також вболівала за російських окупантів.

Протиправний характер висловлювань підозрюваної підтверджено висновками судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

СБУ затримала чотирьох інтернет-агітаторів у різних регіонах України, які виправдовували злочини рф та закликали до нових обстрілів. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ.