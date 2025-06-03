Ждала российских "освободителей": разоблачили жительницу Харькова, которая болела за оккупантов
Киев • УНН
46-летняя харьковчанка ждала "освобождения" города и утверждала, что Украина начала войну. Ей сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ.
Правоохранители сообщили о подозрении 46-летней харьковчанке, оправдывавшей вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, жительница Харькова с антиукраинскими взглядами ждала так называемого "освобождения" областного центра, о чем писала во вражеских Telegram-каналах. Женщина оставляла комментарии, в которых утверждала, что именно Украина начала войну, а также болела за российских оккупантов.
Противоправный характер высказываний подозреваемой подтвержден выводами судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы
Напомним
СБУ задержала четырех интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали преступления рф и призывали к новым обстрелам. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям УКУ.