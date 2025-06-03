Ждала российских "освободителей": разоблачили жительницу Харькова, которая болела за оккупантов

$41.620.09
47.500.43
ukenru
От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира
11:55 • 63402 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Эксклюзив
3 июня, 08:15 • 89032 просмотра

Политолог о результатах переговоров в Стамбуле: демонстрация Трампу, что рф не хочет мира

Эксклюзив
3 июня, 07:51 • 154137 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна

Эксклюзив
3 июня, 06:00 • 82827 просмотра

Выборы в Южной Корее: изменится ли поддержка Украины после результатов

2 июня, 18:59 • 189134 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 14:39 • 121981 просмотра

Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

2 июня, 14:21 • 130186 просмотра

Украина предложила россии новую встречу до конца июня

2 июня, 13:07 • 125395 просмотра

Украина на переговорах в Стамбуле передала рф список детей для возвращения и ждет ответа - Ермак

2 июня, 11:49 • 234645 просмотра

Trade-In набирает обороты: украинцы обновляют технику быстрее американцев

Эксклюзив
2 июня, 06:01 • 169997 просмотра

Расстройства пищевого поведения у взрослых и детей: почему возникают и как бороться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
4.8м/с
42%
747мм
Популярные новости

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 67875 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 77133 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 135444 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 64148 просмотра

"Новая уникальная спецоперация": СБУ сообщила, что в третий раз поразила Крымский мост - под водой и показала видео

11:09 • 61056 просмотра
публикации

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 46927 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

11:55 • 63402 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 154137 просмотра

Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить

3 июня, 07:30 • 137170 просмотра

Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

2 июня, 18:59 • 189134 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Рафаэль Гросси

Юн Сок Ёль

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Крым

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

14:36 • 534 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

12:52 • 46942 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 65473 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 78395 просмотра

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров

3 июня, 06:54 • 69065 просмотра
Актуальное

Facebook

Х-47М2 "Кинжал"

Нью-Йорк Таймс

Микоян МиГ-29

Сухой Су-27

Ждала российских "освободителей": разоблачили жительницу Харькова, которая болела за оккупантов

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

46-летняя харьковчанка ждала "освобождения" города и утверждала, что Украина начала войну. Ей сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ.

Ждала российских "освободителей": разоблачили жительницу Харькова, которая болела за оккупантов

Правоохранители сообщили о подозрении 46-летней харьковчанке, оправдывавшей вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, жительница Харькова с антиукраинскими взглядами ждала так называемого "освобождения" областного центра, о чем писала во вражеских Telegram-каналах. Женщина оставляла комментарии, в которых утверждала, что именно Украина начала войну, а также болела за российских оккупантов.

Противоправный характер высказываний подозреваемой подтвержден выводами судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы

- говорится в сообщении.

Напомним

СБУ задержала четырех интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали преступления рф и призывали к новым обстрелам. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям УКУ.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9