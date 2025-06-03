Ждала российских "освободителей": разоблачили жительницу Харькова, которая болела за оккупантов

Правоохранители сообщили о подозрении 46-летней харьковчанке, оправдывавшей вооруженную агрессию рф. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, жительница Харькова с антиукраинскими взглядами ждала так называемого "освобождения" областного центра, о чем писала во вражеских Telegram-каналах. Женщина оставляла комментарии, в которых утверждала, что именно Украина начала войну, а также болела за российских оккупантов.

Противоправный характер высказываний подозреваемой подтвержден выводами судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы - говорится в сообщении.

Напомним

СБУ задержала четырех интернет-агитаторов в разных регионах Украины, которые оправдывали преступления рф и призывали к новым обстрелам. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям УКУ.