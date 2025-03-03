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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36182 перегляди

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Готували 4 теракти та диверсії в Україні: викрито російських агентів

Київ • УНН

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Правоохоронці затримали російських агентів, які планували теракти у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях. Зловмисники готували вибухи та підпали військових об'єктів, залізниці та адмінбудівель.

Готували 4 теракти та диверсії в Україні: викрито російських агентів

Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура фіксують значну активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб на території України. Лише протягом декількох днів на замовлення рашистів мали відбутися вибухи та підпали у 4-х областях нашої держави. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що завдяки роботі українських правоохоронців на випередження, всі підозрювані наразі затримані, а російському сценарію вдалося запобігти.

Так, на Київщині:

СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб рф, який готував підрив одного із військових у місті Буча.

Фігурантом виявився 31-річний рецидивіст з м. Ірпінь, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

За даними досудового розслідування, зловмисник виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування.

Агента затримали за місцем проживання, коли він готувався до вчинення злочину. 

У Львові:

кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП, а також Головного залізничного вокзалу міста.

Як встановило розслідування, виконавцем злочину мав бути 23-річний агент із Київщини, що погодився працювати на ворога в обмін на гроші.

За попередніми даними, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба збиралася ліквідувати свого агента, як "зайвого свідка".

Проте СБУ завчасно викрила ворожий задум і затримала виконавця "на гарячому", коли юнак закладав вибухівку поблизу залізничного вокзалу.

У Чернігові:

СБУ та Нацполіція викрили поплічника російських спецслужб, який причетний до підготовки низки терактів в області.

За матеріалами справи, фігурант мав виготовити вибухові пристрої та передати їх іншим особам для вчинення підривів військовослужбовців ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур.

Крім того, зловмисник виконував ще одне завдання рф: за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення рф.

У Вінниці:

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення рф спалили дві релейні шафи сигнальних установок, що регулюють рух на важливих ділянках Укрзалізниці.

Для виконання ворожих завдань зловмисники спочатку встановлювали геолокації залізничного обладнання, а потім підпалювали його за допомогою легкозаймистої суміші.

У подальшому вони надавали російському куратору підтверджуючі фото та відео своїх злочинів.

Наразі всі фігуранти отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст.111 (державна зрада);
    • ст. 113 (диверсія);
      • ст. 258 (терористичний акт);
        • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

          СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації. Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот Служби безпеки "Спали" ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

          Особи, які не вчинили злочину і добровільно повідомили про спроби вербування, звільняються від відповідальності. В той же час зловмисники, котрі погодилися на виконання ворожого завдання, можуть провести за гратами все життя,

          - йдеться у повідомлення.

          Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі: затримано 16-річного агента рф28.02.25, 19:03 • 31350 переглядiв

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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