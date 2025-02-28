Правоохоронці запобігли теракту в Житомирі: затримано 16-річного агента рф

СБУ та Національна поліція затримали школяра, який підозрюється в тому, що на замовлення росії готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира - на Алеї Слави Героям. Він мав залишити на алеї саморобну вибухівку в рюкзаку. Про це повідомила СБУ, пише УНН.

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За матеріалами справи, окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку рахом із виконавцем - 16-річним школяром, якому російська спецслужба обіцяла заплатити гроші. Таким чином російська спецслужба сподівалася вчинити кривавий теракт із великою кількістю жертв, а також ліквідувати агента як зайвого свідка.

Контррозвідка СБУ затримала підозрюваного на гарячому, коли юнак підходив до місця спланованого теракту.

Школяр сам виготовив пристрій за інструкцією російського куратора. Для маскування вибухівки він поклав її у каструлю, а для підсилення уражаючої дії начинив шурупами.

Протягом всієї дороги до алеї агент перебував на зв’язку з куратором. Після отримання "звіту" про прибуття окупанти мали активувати вибухівку за допомогою виклику на мобільний телефон.

Слідчі планують повідомити затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до вчинення терористичного акту). Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Раніше суд Миколаєва арештував чотирьох неповнолітніх, підозрюваних у підготовці до теракту у Миколаєві 14 лютого. На початку лютого 2025 року за вказівкою представника рф вони доставили вибухівку до Полтави, де передали місцевій жительці. У подальшому жінка приїхала до Миколаєва, принесла рюкзак з вибухівкою до магазину, біля якого перебувала група військовослужбовців, після чого стався вибух, внаслідок якого 4 особи загинули, у тому числі і сама жінка, 7 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.