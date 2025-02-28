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Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

Киев • УНН

 • 31341 просмотра

СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.

Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

СБУ и Национальная полиция задержали школьника, который подозревается в том, что по заказу россии готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира - на Аллее Славы Героям. Он должен был оставить на аллее самодельную взрывчатку в рюкзаке. Об этом сообщила СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам дела, оккупанты планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с исполнителем - 16-летним школьником, которому российская спецслужба обещала заплатить деньги. Таким образом российская спецслужба надеялась совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать агента как лишнего свидетеля.

Контрразведка СБУ задержала подозреваемого с поличным, когда юноша подходил к месту спланированного теракта.

Школьник сам изготовил устройство по инструкции российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления поражающего действия начинил шурупами.

На протяжении всей дороги к аллее агент находился на связи с куратором. После получения "отчета" о прибытии оккупанты должны были активировать взрывчатку с помощью вызова на мобильный телефон.

Следователи планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса (приготовление к совершению террористического акта). Подозреваемому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

Ранее суд Николаева арестовал четырех несовершеннолетних, подозреваемых в подготовке к теракту в Николаеве 14 февраля. В начале февраля 2025 года по указанию представителя рф они доставили взрывчатку в Полтаву, где передали местной жительнице. В дальнейшем женщина приехала в Николаев, принесла рюкзак со взрывчаткой в магазин, возле которого находилась группа военнослужащих, после чего произошел взрыв, в результате которого 4 человека погибли, в том числе и сама женщина, 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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