Смертоносний теракт у Миколаєві: суд арештував чотирьох неповнолітніх учнів ліцею

Центральний районний суд Миколаєва арештував чотирьох неповнолітніх підозрюваних у підготовці до теракту у Миколаєві 14 лютого, де загинули військові, пише УНН з посиланням на повідомлення суду.

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"Слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва Іваном Дірком розглянуто клопотання про застосування запобіжних заходів до чотирьох учнів ліцею одного з селищ Полтавської області, віком від 14 до 17 років, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 КК України… За результатами розгляду, слідчий суддя Іван Дірко ухвалив застосувати до підозрюваних запобіжні заходи у виді тримання під вартою без визначення розміру застави", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що, відповідно до матеріалів клопотання, у січні 2025 року 16-річний підозрюваний розпочав спілкування з представниками спецслужб рф в мережі Інтернет, які за грошову винагоду запропонували йому виготовляти вибухові пристрої, транспортувати, передавати їх визначеним особам, виконувати роботи щодо підривів об’єктів критичної інфраструктури та окремих осіб.

У подальшому, як повідомляється, хлопець за вказівної представника рф, залучив трьох своїх знайомих, та вони почали виготовляти саморобний вибуховий пристрій.

На початку лютого 2025 року, за вказівкою представника рф, як вказано у повідомленні суду, вони доставили вибухівку до міста Полтава, де передали 42-річній жительці Полтавщини, яка також співпрацювала з представниками рф.

У подальшому, за повідомленням, жінка приїхала до Миколаєва, принесла рюкзак з вибухівкою до магазину, біля якого перебувала група військовослужбовців, після чого стався вибух, внаслідок якого 4 особи загинули, у тому числі і сама жінка, 7 отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

"Під час розгляду клопотань підозрювані визнавали свою провину та просили застосувати стосовно них запобіжні заходи, не пов’язані з триманням під вартою", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки та Національна поліція протягом доби затримали агентів російських спецслужб, які на замовлення рф готували теракт у Миколаєві 14 лютого цього року. Наразі на фігурантів зібрана відповідна доказова база і повністю задокументовано їхній звʼязок із ворогом.