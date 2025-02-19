Смертоносный теракт в Николаеве: суд арестовал четырех несовершеннолетних учеников лицея
Киев • УНН
Четырех несовершеннолетних взяли под стражу за подготовку теракта в Николаеве 14 февраля. Подростки изготовили взрывчатку по заказу РФ, в результате взрыва погибли 4 человека, 7 ранены.
Центральный районный суд Николаева арестовал четырех несовершеннолетних подозреваемых в подготовке к теракту в Николаеве 14 февраля, где погибли военные, пишет УНН со ссылкой на сообщение суда.
Детали
«Следственным судьей Центрального районного суда Николаева Иваном Дирко рассмотрено ходатайство о применении мер пресечения к четырем ученикам лицея одного из поселков Полтавской области в возрасте от 14 до 17 лет, подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 УК Украины... По результатам рассмотрения, следственный судья Иван Дирко постановил применить к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», - говорится в сообщении.
Сообщается, что, согласно материалам ходатайства, в январе 2025 года 16-летний подозреваемый начал общение с представителями спецслужб РФ в сети Интернет, которые за денежное вознаграждение предложили ему изготавливать взрывные устройства, транспортировать, передавать их определенным лицам, выполнять работы по подрывам объектов критической инфраструктуры и отдельных лиц.
В дальнейшем, как сообщается, парень по указательной представителя рф, привлек трех своих знакомых, и они начали изготавливать самодельное взрывное устройство.
В начале февраля 2025 года, по указанию представителя рф, как указано в сообщении суда, они доставили взрывчатку в город Полтава, где передали 42-летней жительнице Полтавщины, которая также сотрудничала с представителями рф.
В дальнейшем, по сообщению, женщина приехала в Николаев, принесла рюкзак со взрывчаткой в магазин, возле которого находилась группа военнослужащих, после чего произошел взрыв, в результате которого 4 человека погибли, в том числе и сама женщина, 7 получили телесные повреждения различной степени тяжести.
«При рассмотрении ходатайств подозреваемые признавали свою вину и просили применить в отношении них меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Служба безопасности и Национальная полиция в течение суток задержали агентов российских спецслужб, которые по заказу рф готовили теракт в Николаеве 14 февраля этого года. Сейчас на фигурантов собрана соответствующая доказательная база и полностью задокументирована их связь с врагом.