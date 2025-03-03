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Готовили 4 теракта и диверсии в Украине: разоблачены российские агенты

Киев • УНН

 • 35011 просмотра

Правоохранители задержали российских агентов, которые планировали теракты в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях. Злоумышленники готовили взрывы и поджоги военных объектов, железной дороги и админзданий.

Готовили 4 теракта и диверсии в Украине: разоблачены российские агенты

Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура фиксируют значительную активизацию диверсионно-террористической деятельности российских спецслужб на территории Украины. Только в течение нескольких дней по заказу рашистов должны были состояться взрывы и поджоги в 4-х областях нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что благодаря работе украинских правоохранителей на опережение, все подозреваемые сейчас задержаны, а российский сценарий удалось предотвратить.

В Киевской области:

СБУ и Нацполиция задержали агента спецслужб рф, который готовил подрыв одного из военных в городе Буча.

Фигурантом оказался 31-летний рецидивист из г. Ирпень, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой.

По данным досудебного расследования, злоумышленник изготовил самодельную бомбу по инструкции своего куратора и для ликвидации военного изучал его график дня и маршруты передвижения.

Агента задержали по месту жительства, когда он готовился к совершению преступления. 

Во Львове:

киберспециалисты СБУ предотвратили серию терактов, которые должны были состояться возле местных зданий ТЦК и СП, а также Главного железнодорожного вокзала города.

Как установило расследование, исполнителем преступления должен был быть 23-летний агент из Киевской области, который согласился работать на врага в обмен на деньги.

По предварительным данным, после доставки взрывчатки на определенные локации российская спецслужба собиралась ликвидировать своего агента, как "лишнего свидетеля".

Однако СБУ заблаговременно разоблачила вражеский замысел и задержала исполнителя "на горячем", когда юноша закладывал взрывчатку вблизи железнодорожного вокзала.

В Чернигове:

СБУ и Нацполиция разоблачили пособника российских спецслужб, который причастен к подготовке ряда терактов в области.

По материалам дела, фигурант должен был изготовить взрывные устройства и передать их другим лицам для совершения подрывов военнослужащих ВСУ, работников Национальной полиции и других силовых структур.

Кроме того, злоумышленник выполнял еще одно задание рф: с помощью бутылок с легковоспламеняющейся смесью он поджег здание одного из районных ЦПАУ.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами поджогов, а также других преступлений, совершенных по заказу рф.

В Виннице:

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу рф сожгли два релейных шкафа сигнальных установок, регулирующих движение на важных участках Укрзализныци.

Для выполнения вражеских задач злоумышленники сначала устанавливали геолокации железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.

В дальнейшем они предоставляли российскому куратору подтверждающие фото и видео своих преступлений.

Сейчас все фигуранты получили подозрение в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст.111 (государственная измена);
    • ст. 113 (диверсия);
      • ст. 258 (террористический акт);
        • ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

          СБУ призывает граждан сохранять бдительность и не поддаваться на вражеские провокации. Если вас или ваших знакомых вербуют для поджога авто ВСУ, админздания, теракта или минирования - сразу сообщайте об этом на чат-бот Службы безопасности "Спали „ФСБешника" - t.me/spaly_fsb_bot (http://t.me/spaly_fsb_bot)

          Лица, которые не совершили преступления и добровольно сообщили о попытках вербовки, освобождаются от ответственности. В то же время злоумышленники, согласившиеся на выполнение вражеского задания, могут провести за решеткой всю жизнь,

          - говорится в сообщении.

          Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф28.02.25, 19:03 • 31341 просмотр

          Ольга Розгон

          Ольга Розгон

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