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Готували серію терактів на Одещині: затримано агентурну групу рф

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 • 32248 перегляди

В Одеській області затримано групу з 4 осіб, які готували теракт біля райвідділу поліції. Зловмисники планували підпалити службові авто та підірвати саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник.

Викрито агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області. Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області. Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції

- йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою (СВП).

Як встановило розслідування, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу обʼєкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

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Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисників на етапі підготовки до теракту. На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину – убивства волонтера з Одещини, яке відбулося 20 січня цього року. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч

- інформує СБУ. 

У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів.За даними слідства, зловмисниками виявилося троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій.

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Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи і відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок

- йдеться в повідомленні. 
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Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
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