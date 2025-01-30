Готовили серию терактов в Одесской области: задержана агентурная группа рф

Разоблачена агентурная группа российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области. Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на СБУ.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентурную группу российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области. Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции

По материалам дела, террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно осуществить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ).

Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленников на этапе подготовки к теракту. На их след удалось выйти во время расследования другого преступления - убийства волонтера из Одесской области, которое произошло 20 января этого года. Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, - активировали СВУ, спрятанный в рюкзаке, который лежал рядом