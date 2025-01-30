Готовили серию терактов в Одесской области: задержана агентурная группа рф
Киев • УНН
В Одесской области задержана группа из 4 человек, которые готовили теракт возле райотдела полиции. Злоумышленники планировали поджечь служебные авто и взорвать самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.
Разоблачена агентурная группа российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области. Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на СБУ.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили агентурную группу российских спецслужб, которая получила задание на серию терактов в Одесской области. Злоумышленников задержали, когда они готовили взрыв возле одного из региональных райотделов полиции
По материалам дела, террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно осуществить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ).
Как установило расследование, чтобы воплотить этот план, фигуранты поселились в хостеле вблизи объекта, приобрели 4 канистры бензина для поджога, а в заранее подготовленном тайнике держали замаскированную под огнетушитель взрывчатку.
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленников на этапе подготовки к теракту. На их след удалось выйти во время расследования другого преступления - убийства волонтера из Одесской области, которое произошло 20 января этого года. Тогда злоумышленники подожгли авто местного активиста возле его дома, а когда он вышел тушить пожар, - активировали СВУ, спрятанный в рюкзаке, который лежал рядом
У задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений. По данным следствия, злоумышленниками оказалось трое наркозависимых в возрасте от 23 до 45 лет, а также их 46-летний сообщник, который ранее отбывал наказание за кражи и разбой.
Установлено, что рецидивист действовал отдельно от остальной группы и отвечал за изготовление СВУ и их закладку в тайники
Сейчас задержанные получили подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.