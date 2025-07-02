Планував теракти біля держустанов: на Харківщині затримано колаборанта
Київ • УНН
У Харкові запобігли серії терактів. Затримано 48-річного агента ФСБ, лаборанта університету. Фігурант готував три саморобні вибухові пристрої для підриву держустанов.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів у Харкові. Підготовкою вибухівок займався місцевий, його затримали правоохоронці.
Передає пресслужба СБУ, повідомляє УНН.
Деталі
У Харкові вдалося запобігти серії терактів. Проведено спецоперацію і затримано агента фсб, який виготовив три вибухові пристрої для підриву держустанов.
Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент фсб – 48-річний лаборант одного з Харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали. Фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.
За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, "підсиливши" їх гайками, шурупами та цвяхами.
У слідстві також пояснюють, як фігурант забезпечив собі конспірацію.
Чоловік споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням
Під час обшуків у затриманого вилучено компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами). Зловмисник перебуває під вартою.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Правоохоронці затримали російських агентів, які планували теракти у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях.
Викрито агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області.
Заклав вибухівку під скутер військового: найманцю рф повідомили про підозру у вчиненні теракту26.06.25, 20:01 • 3158 переглядiв