Планував теракти біля держустанов: на Харківщині затримано колаборанта

$41.820.04
49.410.42
ukenru
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
09:18 • 575 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 5509 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
08:15 • 8752 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
07:10 • 17513 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
06:39 • 28686 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Ексклюзив
06:24 • 48339 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
05:19 • 49410 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
1 липня, 15:40 • 57406 перегляди
“Вітер залишається рвучким, спека підсунеться ближче”: прогноз погоди на 2 липня в Україні
Ексклюзив
1 липня, 13:57 • 104828 перегляди
Мобілізація засуджених продовжується: у Мін'юсті не бачать спаду в динаміці
Ексклюзив
1 липня, 12:51 • 74732 перегляди
Обслуговування авіаційної техніки: основні принципи організації робіт та регулювання - коментар експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.7м/с
40%
749мм
Популярнi новини
Співачка Тоня Матвієнко заявила, що її побив водій Bolt2 липня, 00:04 • 29376 перегляди
Харківщину атакували російські БпЛА: є загиблий, поранений, виникли пожежі2 липня, 01:42 • 24088 перегляди
У Німеччині судитимуть шпигуна Ірану, що слідкував за єврейськими об'єктами2 липня, 02:11 • 13354 перегляди
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США2 липня, 02:49 • 23584 перегляди
росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ03:45 • 23753 перегляди
Публікації
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
06:24 • 48339 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 78225 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 89644 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 106424 перегляди
Косметичні правки, але системні загрози: що приховує оновлений законопроєкт щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
1 липня, 11:25 • 163178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 6730 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 27102 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 91026 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 93136 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 113929 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Панцирь-С1
Х-101
Нью-Йорк таймс
Facebook

Планував теракти біля держустанов: на Харківщині затримано колаборанта

Київ • УНН

 • 135 перегляди

У Харкові запобігли серії терактів. Затримано 48-річного агента ФСБ, лаборанта університету. Фігурант готував три саморобні вибухові пристрої для підриву держустанов.

Планував теракти біля держустанов: на Харківщині затримано колаборанта

Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії терактів у Харкові. Підготовкою вибухівок займався місцевий, його затримали правоохоронці.

Передає пресслужба СБУ, повідомляє УНН.

Деталі

У Харкові вдалося запобігти серії терактів. Проведено спецоперацію і затримано агента фсб, який виготовив три вибухові пристрої для підриву держустанов.

- інформує пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, підготовкою вибухівок займався місцевий агент фсб – 48-річний лаборант одного з Харківських університетів. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали. Фігурант виготовив три саморобні вибухові пристрої (СВП), які потім заклав у схрони для виконавців запланованих терактів.

За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, "підсиливши" їх гайками, шурупами та цвяхами.

- пише СБУ.

У слідстві також пояснюють, як фігурант забезпечив собі конспірацію. 

Чоловік споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі, щоб він доглядав за їхнім помешканням

Під час обшуків у затриманого вилучено компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами). Зловмисник перебуває під вартою.

      Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      Правоохоронці затримали російських агентів, які планували теракти у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях. 

      Викрито агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області. 

      Заклав вибухівку під скутер військового: найманцю рф повідомили про підозру у вчиненні теракту26.06.25, 20:01 • 3158 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
      Львівська область
      Вінницька область
      Київська область
      Одеська область
      Чернігівська область
      Служба безпеки України
      Україна
      Харків
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9