Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох киян, 23 та 33 років, які за грошову винагороду підпалювали будинки родин військовослужбовців у кількох регіонах України. Зловмисники отримували інструкції через мобільні додатки та встигли скоїти злочини у столиці, на Чернігівщині, Кіровоградщині та Полтавщині.
Правоохоронці затримали двох зловмисників, які на замовлення спецслужб рф здійснили підпали будинків родин військовослужбовців у кількох регіонах України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.
Деталі
Зазначається, що працівники Департаменту карного розшуку отримали оперативну інформацію щодо двох осіб, які налагодили співпрацю зі спецслужбами рф. За грошову винагороду зловмисники повинні були здійснювати підпали будинків, де проживали рідні військових.
Виконавцями ворожих замовлень виявилися два киянина, 23-х та 33-х років. Інструкції щодо диверсій чоловікам надходили через мобільні додатки
Як встановили правоохоронці, палії встигли скоїти злочин у столиці, на Чернігівщині, Кіровоградщині та дісталися Полтавщини.
В Миргородському районі змовники, за вказівкою російського куратора, вранці підклали під замовлені будинки автомобільні шини та обілляли їх коктейлем Молотова. На щастя, обійшлося без постраждалих
Оперативники карного розшуку Нацполіції та поліції Полтавської області затримали спільників. Під час обшуку в автомобілі, на якому пересувалися чоловіки, було виявлено речові докази їхньої злочинної діяльності, а в мобільних телефонах – переписку з агентом рф.
Слідчі оголосили затриманим про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років
Нагадаємо
Минулого тижня правоохоронці затримали агента спецслужб рф, який намагався підірвати багатоповерхівку в Рівному. 27-річний львів'янин встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі, плануючи зафіксувати підрив на камеру.
Планував теракти біля держустанов: на Харківщині затримано колаборанта02.07.25, 12:29 • 1263 перегляди