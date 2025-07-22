Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції

Правоохоронці затримали двох зловмисників, які на замовлення спецслужб рф здійснили підпали будинків родин військовослужбовців у кількох регіонах України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Зазначається, що працівники Департаменту карного розшуку отримали оперативну інформацію щодо двох осіб, які налагодили співпрацю зі спецслужбами рф. За грошову винагороду зловмисники повинні були здійснювати підпали будинків, де проживали рідні військових.

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