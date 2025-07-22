Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
21 липня, 17:47 • 14759 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
21 липня, 17:25 • 38234 перегляди
РНБО запровадила реальний мораторій на перевірки бізнесу - Зеленський
21 липня, 15:58 • 36464 перегляди
Україна хоче обговорити з рф у Туреччині повернення полонених, дітей та зустріч лідерів – Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 85939 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 50883 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 81938 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 43435 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 49882 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57080 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
21 липня, 09:37 • 52211 перегляди
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
80%
744мм
Популярнi новини
Грози та зливи не вщухають: в низці областей України рятувальники борються з наслідками негоди21 липня, 15:32 • 5348 перегляди
Італійський палац Reggia di Caserta скасував концерт російського диригента-пропагандиста. В Україні відреагували21 липня, 15:51 • 3064 перегляди
У Запорізькій області російський дрон атакував цивільну автівку21 липня, 15:58 • 3348 перегляди
Українська модель Марія Ковальчук заявила, що в Дубаї її побили російські мажори та син донецького бізнесмена21 липня, 16:15 • 15097 перегляди
Масована атака рф: наслідки ліквідовували 500 рятувальників, найдовше гасили пожежу у Харкові - протягом 19 годин21 липня, 18:25 • 4516 перегляди
Публікації
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 67775 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 85940 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 81938 перегляди
Літакобудування без підтримки: як стратегічна галузь втрачає можливості для розвитку
Ексклюзив
18 липня, 15:17 • 393751 перегляди
Нардеп Гурін потрапив у скандал: чому його заява обурила військових18 липня, 14:37 • 314314 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Франція
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Одеса
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 113734 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 208488 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 225136 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 222279 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 222266 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Leopard 2
С-300
Gepard (зенітна установка)

Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Правоохоронці затримали двох киян, 23 та 33 років, які за грошову винагороду підпалювали будинки родин військовослужбовців у кількох регіонах України. Зловмисники отримували інструкції через мобільні додатки та встигли скоїти злочини у столиці, на Чернігівщині, Кіровоградщині та Полтавщині.

Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції

Правоохоронці затримали двох зловмисників, які на замовлення спецслужб рф здійснили підпали будинків родин військовослужбовців у кількох регіонах України. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що працівники Департаменту карного розшуку отримали оперативну інформацію щодо двох осіб, які налагодили співпрацю зі спецслужбами рф. За грошову винагороду зловмисники повинні були здійснювати підпали будинків, де проживали рідні військових.

Виконавцями ворожих замовлень виявилися два киянина, 23-х та 33-х років. Інструкції щодо диверсій чоловікам надходили через мобільні додатки

- йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, палії встигли скоїти злочин у столиці, на Чернігівщині, Кіровоградщині та дісталися Полтавщини.

В Миргородському районі змовники, за вказівкою російського куратора, вранці підклали під замовлені будинки автомобільні шини та обілляли їх коктейлем Молотова. На щастя, обійшлося без постраждалих

- розповіли правоохоронці.

Оперативники карного розшуку Нацполіції та поліції Полтавської області затримали спільників. Під час обшуку в автомобілі, на якому пересувалися чоловіки, було виявлено речові докази їхньої злочинної діяльності, а в мобільних телефонах – переписку з агентом рф.

Слідчі оголосили затриманим про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років

- резюмували у Нацполіції.

Нагадаємо

Минулого тижня правоохоронці затримали агента спецслужб рф, який намагався підірвати багатоповерхівку в Рівному. 27-річний львів'янин встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі, плануючи зафіксувати підрив на камеру.

Планував теракти біля держустанов: на Харківщині затримано колаборанта02.07.25, 12:29 • 1263 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НП
Національна поліція України
Кіровоградська область
Полтавська область
Чернігівська область
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9