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Готував теракт у центрі Рівного: львів’янин намагався підірвати багатоповерхівку на замовлення спецслужб рф

Київ • УНН

 • 1714 перегляди

Правоохоронці затримали агента спецслужб рф, який намагався підірвати багатоповерхівку в Рівному. 27-річний львів'янин встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі, плануючи зафіксувати підрив на камеру.

Готував теракт у центрі Рівного: львів’янин намагався підірвати багатоповерхівку на замовлення спецслужб рф

Завербованого росією через канал "легких заробітків" агента затримали правоохоронці. До цього, за даними слідства, фігурант встиг встановити саморобний вибуховий пристрій у центрі Рівного.

Передає УНН із посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Затримано агента спецслужб рф, який намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному.

За матеріалами справи, 27-річний львів'янин готував вибух у багатоквартирному будинку у Рівному. Його завербували через канал з пошуку "легких заробітків" у соцмережі.

Після вербування, за даними слідства, підозрюваний приїхав до Рівного. Там, за координатами куратора, чоловік забрав зі схрону готовий СВП. Згодом він прибув до заздалегідь орендованої оселі, яку планувалося підірвати. 

Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав навпроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив. Після вибуху агент планував спочатку "залягти на дно" в іншій орендованій квартирі у Рівному, а потім втекти до Львова.

- передає пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили плани рашистів і затримали терориста "на гарячому", коли він мінував квартиру.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

      Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      СБУ та Нацполіція затримали російського агента, який намагався підірвати військового Нацгвардії в Києві, заманивши його на "побачення". Вибухівка була захована у скутері.

      Троє агентів федеральної служби безпеки рф отримали 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за шпигунство на Донеччині. Вони передавали ворогу координати Сил оборони, включаючи штаби та маршрути військової техніки, для прориву до Покровська.

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
      Національна поліція України
      Покровськ
      Донецька область
      Служба безпеки України
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