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Готовил теракт в центре Ровно: львовянин пытался взорвать многоэтажку по заказу спецслужб РФ

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Правоохранители задержали агента спецслужб РФ, который пытался взорвать многоэтажку в Ровно. 27-летний львовянин установил самодельное взрывное устройство в арендованной квартире, планируя зафиксировать подрыв на камеру.

Готовил теракт в центре Ровно: львовянин пытался взорвать многоэтажку по заказу спецслужб РФ

Завербованного Россией через канал "легких заработков" агента задержали правоохранители. До этого, по данным следствия, фигурант успел установить самодельное взрывное устройство в центре Ровно.

Передает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Задержан агент спецслужб РФ, который пытался взорвать многоэтажку в Ровно.

По материалам дела, 27-летний львовянин готовил взрыв в многоквартирном доме в Ровно. Его завербовали через канал по поиску "легких заработков" в соцсети.

После вербовки, по данным следствия, подозреваемый приехал в Ровно. Там, по координатам куратора, мужчина забрал из схрона готовое СВУ. Впоследствии он прибыл в заранее арендованное жилье, которое планировалось взорвать.

Установив на полке взрывчатку, фигурант оборудовал напротив нее телефонную камеру, через которую оккупанты планировали зафиксировать подрыв. После взрыва агент планировал сначала "залечь на дно" в другой арендованной квартире в Ровно, а затем сбежать во Львов.

- передает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы рашистов и задержали террориста "на горячем", когда он минировал квартиру.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособничество в приготовлении к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
    • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

      Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

      Напомним

      СБУ и Нацполиция задержали российского агента, который пытался взорвать военного Нацгвардии в Киеве, заманив его на "свидание". Взрывчатка была спрятана в скутере.

      Трое агентов федеральной службы безопасности РФ получили 15 лет заключения с конфискацией имущества за шпионаж в Донецкой области. Они передавали врагу координаты Сил обороны, включая штабы и маршруты военной техники, для прорыва в Покровск.

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧП
      Национальная полиция Украины
      Покровск
      Донецкая область
      Служба безопасности Украины
      Львов
      Ровно
      Киев
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