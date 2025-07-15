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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Троє агентів фсб отримали по 15 років за допомогу окупантам прорватися до Покровська - СБУ

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Троє агентів федеральної служби безпеки рф отримали 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за шпигунство на Донеччині. Вони передавали ворогу координати Сил оборони, включаючи штаби та маршрути військової техніки, для прориву до Покровська.

Троє агентів фсб отримали по 15 років за допомогу окупантам прорватися до Покровська - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України по 15 років тюрми отримали троє агентів фсб, які допомагали окупантам прориватися до Покровська. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ

Деталі

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє російських агентів, які шпигували на Донеччині.

Як встановило розслідування, зловмисники передавали до фсб координати Сил оборони, які воюють на найгарячішому напрямку – Покровському. 

Найбільше ворога цікавили геолокації штабів та запасних командних пунктів, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ до лінії боєзіткнень. Така інформація була надзвичайно важлива для окупантів, щоб спланувати наступальні операції з метою прориву до Покровська

- йдеться у дописі Служби безпеки України.

За матеріалами справи, засудженими є троє жителів Донеччини, які чекали на повну окупацію регіону, про що писали коментарі у Телеграм-каналах. Там вони потрапили до уваги російської спецслужби.

Одним з них є 43-річний мешканець міста Українськ, який працював на місцевій станції Укрзалізниці, де на замовлення фсб шпигував за ешелонами Сил оборони. Наступним його завданням було закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, щоб "перерізати" транспортну логістику ЗСУ у напрямку передової

- повідомили в СБУ.

Утім, Служба безпеки завчасно викрила агента і затримала його на етапі підготовки диверсії у травні 2023 року.

Зазначається, що інша засуджена – 22-річна донька настоятеля церкви УПЦ (МП) у Покровському, яка відслідковувала для окупантів маршрути руху українських військ. Для цього встановила відеокамеру під куполом храму.

За даними СБУ, ще один зловмисник – 34-річний працівник Укрзалізниці з міста Родинське, який передавав до фсб локації мостів, якими рухаються колони ЗСУ на східний фронт

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо

Правоохоронці затримали двох жінок, які за завданням російських спецслужб підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ та намагалися підірвати суддю. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

В Одесі викрито матір з 13-річною донькою, які за вказівкою російських спецслужб підпалювали об'єкти Укрзалізниці та військовий транспорт. Жінка затримана, дівчина передана органам опіки.

Готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків: затримано агента фсб10.07.25, 10:28 • 2812 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Донецька область
Українська залізниця
Служба безпеки України
Збройні сили України
Одеса
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