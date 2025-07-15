Троє агентів фсб отримали по 15 років за допомогу окупантам прорватися до Покровська - СБУ

За матеріалами Служби безпеки України по 15 років тюрми отримали троє агентів фсб, які допомагали окупантам прориватися до Покровська. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.

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За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє російських агентів, які шпигували на Донеччині.

Як встановило розслідування, зловмисники передавали до фсб координати Сил оборони, які воюють на найгарячішому напрямку – Покровському.

Найбільше ворога цікавили геолокації штабів та запасних командних пунктів, а також маршрути руху військової техніки ЗСУ до лінії боєзіткнень. Така інформація була надзвичайно важлива для окупантів, щоб спланувати наступальні операції з метою прориву до Покровська - йдеться у дописі Служби безпеки України.

За матеріалами справи, засудженими є троє жителів Донеччини, які чекали на повну окупацію регіону, про що писали коментарі у Телеграм-каналах. Там вони потрапили до уваги російської спецслужби.

Одним з них є 43-річний мешканець міста Українськ, який працював на місцевій станції Укрзалізниці, де на замовлення фсб шпигував за ешелонами Сил оборони. Наступним його завданням було закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під залізничну колію, щоб "перерізати" транспортну логістику ЗСУ у напрямку передової - повідомили в СБУ.

Утім, Служба безпеки завчасно викрила агента і затримала його на етапі підготовки диверсії у травні 2023 року.

Зазначається, що інша засуджена – 22-річна донька настоятеля церкви УПЦ (МП) у Покровському, яка відслідковувала для окупантів маршрути руху українських військ. Для цього встановила відеокамеру під куполом храму.

За даними СБУ, ще один зловмисник – 34-річний працівник Укрзалізниці з міста Родинське, який передавав до фсб локації мостів, якими рухаються колони ЗСУ на східний фронт

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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