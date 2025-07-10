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Готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 218 перегляди

СБУ запобігла серії диверсій у Харкові, затримавши агента ФСБ, який готував підриви електропідстанцій. Затриманий дитячий аніматор виготовляв вибухівку вдома та фіксував локації Сил оборони.

Готував серію диверсій, щоб знеструмити Харків: затримано агента фсб

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла серії російських диверсій у Харкові. За результатами дій на випередження затримано агента фсб, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Як встановило розслідування, замовлення рф виконував завербований російською спецслужбою дитячий аніматор з обласного центру. До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в росії.

Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста.

Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в "домашніх" умовах.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він робив вибухівку у своєму помешканні. Під час документування його злочинів СБУ встановила також, що фігурант фіксував локації Сил оборони по дорозі на дитячі свята. Це було "тестовим" завданням для агента, якого куратор перевіряв на готовність до виконання складніших доручень

- йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, у разі успішного підриву першої електропідстанції, агент мав вчинити аналогічні диверсії на інших енергооб’єктах міста.

При обшуках у помешканні та автомобілі затриманого вилучено складові до СВП, прокремлівську символіку, зокрема український паспорт в обкладинці з триколором, а також планшет і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"09.07.25, 12:36 • 56935 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Служба безпеки України
Харків
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