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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Готовил серию диверсий, чтобы обесточить Харьков: задержан агент фсб

Киев • УНН

 • 221 просмотра

СБУ предотвратила серию диверсий в Харькове, задержав агента фсб, который готовил подрывы электроподстанций. Задержанный детский аниматор изготавливал взрывчатку дома и фиксировал локации Сил обороны.

Готовил серию диверсий, чтобы обесточить Харьков: задержан агент фсб

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила серию российских диверсий в Харькове. По результатам действий на опережение задержан агент фсб, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, заказ рф выполнял завербованный российской спецслужбой детский аниматор из областного центра. Во внимание оккупантов он попал через свою знакомую, проживающую в России.

После дистанционной вербовки агент получил задание от куратора: взорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов прифронтового города.

Для совершения преступления фигурант получил инструкцию от российского спецслужбиста на изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) в "домашних" условиях.

Сотрудники СБУ задержали агента, когда он делал взрывчатку в своем жилище. Во время документирования его преступлений СБУ установила также, что фигурант фиксировал локации Сил обороны по дороге на детские праздники. Это было "тестовым" заданием для агента, которого куратор проверял на готовность к выполнению более сложных поручений

- говорится в сообщении.

По материалам дела, в случае успешного подрыва первой электроподстанции, агент должен был совершить аналогичные диверсии на других энергообъектах города.

При обысках в помещении и автомобиле задержанного изъяты составляющие к СВУ, прокремлевская символика, в частности украинский паспорт в обложке с триколором, а также планшет и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно со следователями СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"09.07.25, 12:36 • 56935 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины
Харьков
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