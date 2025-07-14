Підпалили авто військового та намагалися підірвати суддю: затримано двох жінок, яких завербували росіяни
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох жінок, які за завданням російських спецслужб підпалили автомобіль військовослужбовця ЗСУ та намагалися підірвати суддю. Їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.
Правоохоронці затримали двох жінок, які намагалися підірвати суддю та підпалили автомобіль військовослужбовця. Про це повідомив УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, мешканка Полтави у Телеграмі отримала від співробітника російських спецслужб пропозицію за гроші підпалити автомобіль українського захисника. Жінка погодилася, крім того, вона залучила до протиправної діяльності свою 33-річну подругу.
Зловмисниці придбали в гіпермаркеті необхідні компоненти, з яких виготовили легкозаймисту суміш, після чого облили і підпалили припаркований на автостоянці автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
Одну фігурантку затримали у Полтаві, іншу – у Дніпропетровській області. Слідство встановило, що друга затримана також виконувала завдання російських спецслужб, а саме – заклала заздалегідь підготовлений вибуховий пристрій під автомобіль судді. Її затримали під час спроби активувати смертоносний пристрій.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України:
- вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
- перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;
- терористичний акт.
Санкція статей передбачає тривале позбавлення волі, аж до довічного ув’язнення.
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