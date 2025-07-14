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Подожгли авто военного и пытались взорвать судью: задержаны две женщины, которых завербовали россияне

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Правоохранители задержали двух женщин, которые по заданию российских спецслужб подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ и пытались взорвать судью. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Подожгли авто военного и пытались взорвать судью: задержаны две женщины, которых завербовали россияне

Правоохранители задержали двух женщин, которые пытались подорвать судью и подожгли автомобиль военнослужащего. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, жительница Полтавы в Телеграме получила от сотрудника российских спецслужб предложение за деньги поджечь автомобиль украинского защитника. Женщина согласилась, кроме того, она привлекла к противоправной деятельности свою 33-летнюю подругу.

Злоумышленницы приобрели в гипермаркете необходимые компоненты, из которых изготовили легковоспламеняющуюся смесь, после чего облили и подожгли припаркованный на автостоянке автомобиль военнослужащего ВСУ.

Одну фигурантку задержали в Полтаве, другую – в Днепропетровской области. Следствие установило, что вторая задержанная также выполняла задачи российских спецслужб, а именно – заложила заранее подготовленное взрывное устройство под автомобиль судьи. Ее задержали при попытке активировать смертоносное устройство.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины:

  • совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
    • препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;
      • террористический акт.

        Санкция статей предусматривает длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

        Напомним

        Военная контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове. Был задержан агент фсб, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

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