Подожгли авто военного и пытались взорвать судью: задержаны две женщины, которых завербовали россияне
Киев • УНН
Правоохранители задержали двух женщин, которые по заданию российских спецслужб подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ и пытались взорвать судью. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задержали двух женщин, которые пытались подорвать судью и подожгли автомобиль военнослужащего. Об этом сообщил УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, жительница Полтавы в Телеграме получила от сотрудника российских спецслужб предложение за деньги поджечь автомобиль украинского защитника. Женщина согласилась, кроме того, она привлекла к противоправной деятельности свою 33-летнюю подругу.
Злоумышленницы приобрели в гипермаркете необходимые компоненты, из которых изготовили легковоспламеняющуюся смесь, после чего облили и подожгли припаркованный на автостоянке автомобиль военнослужащего ВСУ.
Одну фигурантку задержали в Полтаве, другую – в Днепропетровской области. Следствие установило, что вторая задержанная также выполняла задачи российских спецслужб, а именно – заложила заранее подготовленное взрывное устройство под автомобиль судьи. Ее задержали при попытке активировать смертоносное устройство.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины:
- совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;
- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;
- террористический акт.
Санкция статей предусматривает длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.
Напомним
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