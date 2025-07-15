Трое агентов ФСБ получили по 15 лет за помощь оккупантам прорваться в Покровск - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины по 15 лет тюрьмы получили трое агентов ФСБ, которые помогали оккупантам прорываться к Покровску. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получили еще трое российских агентов, которые шпионили на Донетчине.

Как установило расследование, злоумышленники передавали в ФСБ координаты Сил обороны, воюющих на самом горячем направлении – Покровском.

Больше всего врага интересовали геолокации штабов и запасных командных пунктов, а также маршруты движения военной техники ВСУ к линии боестолкновений. Такая информация была чрезвычайно важна для оккупантов, чтобы спланировать наступательные операции с целью прорыва к Покровску - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

По материалам дела, осужденными являются трое жителей Донетчины, которые ждали полной оккупации региона, о чем писали комментарии в Телеграм-каналах. Там они попали во внимание российской спецслужбы.

Одним из них является 43-летний житель города Украинск, который работал на местной станции Укрзализныци, где по заказу ФСБ шпионил за эшелонами Сил обороны. Следующим его заданием было заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под железнодорожный путь, чтобы "перерезать" транспортную логистику ВСУ в направлении передовой - сообщили в СБУ.

Впрочем, Служба безопасности заблаговременно разоблачила агента и задержала его на этапе подготовки диверсии в мае 2023 года.

Отмечается, что другая осужденная – 22-летняя дочь настоятеля церкви УПЦ (МП) в Покровском, которая отслеживала для оккупантов маршруты движения украинских войск. Для этого установила видеокамеру под куполом храма.

По данным СБУ, еще один злоумышленник – 34-летний работник Укрзализныци из города Родинское, который передавал в ФСБ локации мостов, по которым движутся колонны ВСУ на восточный фронт

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Напомним

Правоохранители задержали двух женщин, которые по заданию российских спецслужб подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ и пытались подорвать судью. Им сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В Одессе разоблачена мать с 13-летней дочерью, которые по указанию российских спецслужб поджигали объекты Укрзализныци и военный транспорт. Женщина задержана, девушка передана органам опеки.

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