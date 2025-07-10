В Одесі жінка разом із донькою-підлітком підпалювали військовий транспорт та об'єкти Укрзалізниці

В Одесі поліція та СБУ викрили матір з донькою, які працювали на ворога: жінка з дитиною під керуванням російських спецслужб за обіцянку грошової винагороди здійснили підпали об’єкта Укрзалізниці та евакуаційного військового транспортного засобу. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

13-річна жителька Одеси була завербована через один із месенджерів. Вона повинна була погоджувати об’єкти із замовником, а після їх знищення надсилати відеозвіти - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що на початку липня неповнолітня облила легкозаймистою рідиною і підпалила релейну шафу.

За кілька днів дівчина отримала нове завдання — підпалити автомобіль Volkswagen військовослужбовиці, що використовувався на фронті для перевезення поранених. Вона запропонувала співпрацю 58-річній матері.

Замість того, щоб відмовити доньку, жінка погодилася на злочин. Уночі родичі в аналогічний спосіб підпалили в обласному центрі обраний транспортний засіб - зазначають правоохоронці.

З місць скоєних злочинів та квартири, де проживають мати з дитиною, слідчі вилучили низку речових доказів.

Дії фігуранток кваліфіковані як замах на диверсію, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ).

Жінка затримана у процесуальному порядку та повідомлена про підозру за останньою статтею. Дівчина передана в органи опіки та піклування. До неї можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області.

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