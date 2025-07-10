В Одессе женщина вместе с дочерью-подростком поджигали военный транспорт и объекты Укрзализныци

В Одессе полиция и СБУ разоблачили мать с дочерью, работавших на врага: женщина с ребенком под руководством российских спецслужб за обещание денежного вознаграждения совершили поджоги объекта Укрзализныци и эвакуационного военного транспортного средства. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

13-летняя жительница Одессы была завербована через один из мессенджеров. Она должна была согласовывать объекты с заказчиком, а после их уничтожения присылать видеоотчеты - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в начале июля несовершеннолетняя облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла релейный шкаф.

Через несколько дней девушка получила новое задание — поджечь автомобиль Volkswagen военнослужащей, который использовался на фронте для перевозки раненых. Она предложила сотрудничество 58-летней матери.

Вместо того, чтобы отговорить дочь, женщина согласилась на преступление. Ночью родственники аналогичным способом подожгли в областном центре выбранное транспортное средство - отмечают правоохранители.

С мест совершенных преступлений и квартиры, где проживают мать с ребенком, следователи изъяли ряд вещественных доказательств.

Действия фигуранток квалифицированы как покушение на диверсию, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины) и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ).

Женщина задержана в процессуальном порядке и уведомлена о подозрении по последней статье. Девушка передана в органы опеки и попечительства. К ней могут быть применены принудительные меры воспитательного характера.

Досудебное расследование осуществляют следователи УСБУ в Одесской области.

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