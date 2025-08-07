Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі

$41.680.11
48.090.26
ukenru
22:17 • 3780 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 19105 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 35051 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 77059 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 59431 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 58287 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 45737 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 92190 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70590 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 47659 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
83%
754мм
Популярнi новини
Злива у Києві 6 серпня: де був перекритий рух транспорту, фото і відеоPhotoVideo6 серпня, 16:21 • 4672 перегляди
США можуть оголосити інформацію щодо нових санкції проти росії вже найближчим часом - Рубіо6 серпня, 16:36 • 4166 перегляди
Замість працювати наживалися: Кравченко заявив про викриття масштабних зловживань чиновників на Волині та Прикарпатті6 серпня, 16:58 • 6688 перегляди
Сили оборони отримають бойову цифрову екосистему DELTA - ШмигальVideo6 серпня, 18:14 • 5346 перегляди
"Один єврей матиме 400 рабів слов'янських": ГУР перехопило антисемітську маячню від жительки рфVideo6 серпня, 19:00 • 4934 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 77059 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 66843 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 92190 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 78496 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 97465 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сергій Лисак
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Індія
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 96039 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 108054 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 101525 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 114307 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 132635 перегляди
Актуальне
Fox News
Starlink
The New York Times
COVID-19
Пістолет

Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

В ніч на 7 серпня Дніпропетровська область зазнала атаки ворожих безпілотників. Вибухи зафіксовано в Дніпрі та Кривому Розі.

Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі

В ніч на четвер, 7 серпня, ворог атакував Дніпропетровську облапсть безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на керівника ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Деталі

О 1:18 Лисак розповів про удари по обласному центру.

Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях

- попередив Лисак.

О 2:48 Вілкул повідомив про атаку росіян на Кривий Ріг.

Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких

- закликав Вілкул.

Тим часом Повітряні війська попередили про загрозу застосування ворогом по Кривому Рогу ударних БпЛА.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинули троє людей, серед них - рятувальник. Ще четверо людей отримали поранення.

СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі04.08.25, 15:07 • 2758 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Сергій Лисак
Олександр Вілкул
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Кривий Ріг