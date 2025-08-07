Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі
Київ • УНН
В ніч на 7 серпня Дніпропетровська область зазнала атаки ворожих безпілотників. Вибухи зафіксовано в Дніпрі та Кривому Розі.
В ніч на четвер, 7 серпня, ворог атакував Дніпропетровську облапсть безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на керівника ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.
Деталі
О 1:18 Лисак розповів про удари по обласному центру.
Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях
О 2:48 Вілкул повідомив про атаку росіян на Кривий Ріг.
Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких
Тим часом Повітряні війська попередили про загрозу застосування ворогом по Кривому Рогу ударних БпЛА.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинули троє людей, серед них - рятувальник. Ще четверо людей отримали поранення.
СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі04.08.25, 15:07 • 2758 переглядiв