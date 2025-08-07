Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі

В ніч на четвер, 7 серпня, ворог атакував Дніпропетровську облапсть безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на керівника ОВА Сергія Лисака та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Деталі

О 1:18 Лисак розповів про удари по обласному центру.

Дніпро. Гучно. Перебувати в укриттях - попередив Лисак.

О 2:48 Вілкул повідомив про атаку росіян на Кривий Ріг.

Триває шахедна атака на місто. Серія вибухів. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Бережіть себе та своїх близьких - закликав Вілкул.

Тим часом Повітряні війська попередили про загрозу застосування ворогом по Кривому Рогу ударних БпЛА.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок російського артобстрілу Нікополя загинули троє людей, серед них - рятувальник. Ще четверо людей отримали поранення.

