Нічна атака рф дронами зачепила Дніпро та три райони: відомо про 4 постраждалих

6 серпня, 22:17 • 14408 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 35256 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 42729 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 88481 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 64975 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 60136 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47068 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 96946 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 70994 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 48180 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю6 серпня, 23:14 • 6680 перегляди
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 6688 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі00:34 • 7122 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo01:37 • 12520 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям03:09 • 10760 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 88502 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 71372 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 96955 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 82316 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 101246 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Дніпропетровська область
Донецька область
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 98199 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 110022 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 103295 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 115905 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 134137 перегляди
БМ-21 «Град»
M1 Abrams
Fox News
Starlink
The New York Times

Нічна атака рф дронами зачепила Дніпро та три райони: відомо про 4 постраждалих

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів на Дніпропетровську область четверо людей постраждали у Дніпрі. Знищено 12 машин та пошкоджено 17 на транспортному підприємстві, є руйнування житлових будинків.

Нічна атака рф дронами зачепила Дніпро та три райони: відомо про 4 постраждалих

Внаслідок нічної атаки рф дронами на Дніпропетровську область відомо про чотирьох постраждалих у Дніпрі, сталися пожежі і є руйнування на території транспортного підприємства, також зачепило Павлоград, Кривий Ріг і район, Синельниківський район, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог спрямував на область безпілотники. 33 БпЛА оборонці неба збили", - вказав Лисак.

Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості

- повідомив голова ОВА.

З його слів, виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 - пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя - знищена. "Є руйнування на території транспортного підприємства", - зазначив Лисак.

У Павлограді, з його слів, зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі - будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі - модульний будинок. У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині, за даними голови ОВА, ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі07.08.25, 03:34 • 8090 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Сергій Лисак
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Павлоград
Кривий Ріг