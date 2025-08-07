Нічна атака рф дронами зачепила Дніпро та три райони: відомо про 4 постраждалих

Внаслідок нічної атаки рф дронами на Дніпропетровську область відомо про чотирьох постраждалих у Дніпрі, сталися пожежі і є руйнування на території транспортного підприємства, також зачепило Павлоград, Кривий Ріг і район, Синельниківський район, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі ворог спрямував на область безпілотники. 33 БпЛА оборонці неба збили", - вказав Лисак.

Внаслідок атаки у Дніпрі постраждали четверо людей. 43-річний чоловік та 69-річна жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості - повідомив голова ОВА.

З його слів, виникло декілька пожеж. Зокрема, горіли адмінбудівля, авто. Знищені 12 машин, ще 17 - пошкоджені. Понівечені також 8 житлових будинків, одна приватна оселя - знищена. "Є руйнування на території транспортного підприємства", - зазначив Лисак.

У Павлограді, з його слів, зайнялися дачний будинок та авто. У Криворізькому районі - будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі - модульний будинок. У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Побиті приватна оселя та легковик.

По Нікопольщині, за даними голови ОВА, ворог гатив артилерією та БпЛА. Гучно було у райцентрі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. До пошкодженого в районі загалом додалися 8 приватних будинків і п'ятиповерхівка, авто. Понівечені інфраструктура, адмінбудівля, підприємство. Горіла бібліотека.

