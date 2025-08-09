Партизани "Атеш" у ростові-на-дону паралізувала військові перевезення рф
Київ • УНН
Агенти "Атеш" знищили релейну шафу на залізничній розв'язці біля ростова-на-дону. Це зупинило рух ешелонів з технікою та боєприпасами на південно-західному напрямку.
Агенти партизанського руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній розв’язці в районі селища калініно під ростовом-на-дону, пише УНН.
Деталі
Внаслідок диверсії було знищено релейний шаф – ключовий елемент управління рухом, через що роботу ділянки повністю зупинили.
Ця ділянка є критичною точкою на логістичній карті противника. Саме тут проходить основний потік залізничних перевезень, спрямованих на південно-західний напрямок – у бік тимчасово окупованих територій. Через цей вузол щодня переміщувалися ешелони з технікою, боєприпасами, пальним і живою силою
Після інциденту вантажі довелося перенаправляти іншими маршрутами, що викликало перевантаження залізничної мережі.
