Партизаны "Атеш" в ростове-на-дону парализовали военные перевозки рф

Агенты партизанского движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка калинино под ростовом-на-дону, пишет УНН.

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф – ключевой элемент управления движением, из-за чего работу участка полностью остановили.

Этот участок является критической точкой на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, направленных на юго-западное направление – в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, горючим и живой силой