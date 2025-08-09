Партизаны "Атеш" в ростове-на-дону парализовали военные перевозки рф
Агенты "Атеш" уничтожили релейный шкаф на железнодорожной развязке возле ростова-на-дону. Это остановило движение эшелонов с техникой и боеприпасами на юго-западном направлении.
Агенты партизанского движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка калинино под ростовом-на-дону, пишет УНН.
В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф – ключевой элемент управления движением, из-за чего работу участка полностью остановили.
Этот участок является критической точкой на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, направленных на юго-западное направление – в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, горючим и живой силой
После инцидента грузы пришлось перенаправлять другими маршрутами, что вызвало перегрузку железнодорожной сети.
