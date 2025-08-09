$41.460.15
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 27750 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 114708 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 113679 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 67755 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 126144 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 71180 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 52051 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37651 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 105549 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Партизаны "Атеш" в ростове-на-дону парализовали военные перевозки рф

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Агенты "Атеш" уничтожили релейный шкаф на железнодорожной развязке возле ростова-на-дону. Это остановило движение эшелонов с техникой и боеприпасами на юго-западном направлении.

Партизаны "Атеш" в ростове-на-дону парализовали военные перевозки рф

Агенты партизанского движения "Атеш" провели успешную диверсию на железнодорожной развязке в районе поселка калинино под ростовом-на-дону, пишет УНН.

Детали

В результате диверсии был уничтожен релейный шкаф – ключевой элемент управления движением, из-за чего работу участка полностью остановили.

Этот участок является критической точкой на логистической карте противника. Именно здесь проходит основной поток железнодорожных перевозок, направленных на юго-западное направление – в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, горючим и живой силой

- говорится в сообщении.

После инцидента грузы пришлось перенаправлять другими маршрутами, что вызвало перегрузку железнодорожной сети.

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставки топлива для российских захватчиков в Запорожье03.08.25, 10:21 • 18375 просмотров

Ольга Розгон

Война