13:32 • 5558 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 11164 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 17512 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 22553 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 25880 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 36656 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 183600 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 176562 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 131923 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 120882 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской Казани

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

Движение "АТЕШ" получило информацию о производстве компонентов ракет "Калибр" и "Искандер" на Казанском пороховом заводе. Все данные переданы Силам обороны Украины для планирования ударов по объектам.

Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской Казани

Партизанское движение "АТЕШ" получило данные о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в Казани. Вся ключевая информация будет передана Силам обороны Украины для планирования ударов по этим объектам, пишет УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Наши агенты установили контакт с сотрудниками Казанского порохового завода – одного из ключевых предприятий ВПК рф. Работники, которые больше не хотят быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутреннем объекте: размещении цехов, складов, данные о персонале и системе охраны 

- сообщили в «АТЕШ».

Отмечается, что на заводе производится взрывчатка, твердое ракетное топливо и компоненты для ракет "Калибр" и "Искандер". Эти ракеты применяются для ударов по украинским городам, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

Мы также получили данные о ключевых сотрудниках предприятия, включая персональные данные, должности и транспорт ведущих инженеров. Нам известно, чем они ездят и по каким маршрутам. Особое внимание — директор завода: мы знаем, что ты регулярно приходишь на работу около 8:55 и знаем на чем ты приезжаешь 

- подчеркнули в «АТЕШ».

Партизаны отметили, что вся собранная информация была передана Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры.

Дополнение

Власти Татарстана в рф ввели режим "Ковер" из-за беспилотников, под угрозой, по сообщениям росСМИ, в том числе Елабуга, сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"

Агенты "Атеш" уничтожили релейный шкаф на железнодорожной развязке возле Ростова-на-Дону. Это остановило движение эшелонов с техникой и боеприпасами на юго-западном направлении.

Павел Зинченко

