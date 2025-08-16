Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской Казани

Партизанское движение "АТЕШ" получило данные о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в Казани. Вся ключевая информация будет передана Силам обороны Украины для планирования ударов по этим объектам, пишет УНН со ссылкой на "АТЕШ".

Наши агенты установили контакт с сотрудниками Казанского порохового завода – одного из ключевых предприятий ВПК рф. Работники, которые больше не хотят быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутреннем объекте: размещении цехов, складов, данные о персонале и системе охраны - сообщили в «АТЕШ».

Отмечается, что на заводе производится взрывчатка, твердое ракетное топливо и компоненты для ракет "Калибр" и "Искандер". Эти ракеты применяются для ударов по украинским городам, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению инфраструктуры.

Мы также получили данные о ключевых сотрудниках предприятия, включая персональные данные, должности и транспорт ведущих инженеров. Нам известно, чем они ездят и по каким маршрутам. Особое внимание — директор завода: мы знаем, что ты регулярно приходишь на работу около 8:55 и знаем на чем ты приезжаешь - подчеркнули в «АТЕШ».

Партизаны отметили, что вся собранная информация была передана Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры.

Дополнение

Власти Татарстана в рф ввели режим "Ковер" из-за беспилотников, под угрозой, по сообщениям росСМИ, в том числе Елабуга, сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"

Агенты "Атеш" уничтожили релейный шкаф на железнодорожной развязке возле Ростова-на-Дону. Это остановило движение эшелонов с техникой и боеприпасами на юго-западном направлении.