На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"

$41.220.16
47.980.19
ukenru
05:52 • 5024 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 15950 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 32840 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 33714 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 41186 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 23310 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 34109 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 72228 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 79374 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 82012 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.8м/с
70%
741мм
Популярнi новини
магаданську область рф накрила потужна повінь: мости зруйновані, бензовози під водоюVideo21 серпня, 22:38 • 7406 перегляди
Заява лаврова зірвала переговори москви з Вашингтоном щодо гарантій безпеки України - Bloomberg22 серпня, 00:11 • 6238 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 10375 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні02:43 • 12894 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto03:12 • 10310 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 32847 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 7848 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 41191 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 112844 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 136827 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Тулсі Габбард
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico02:18 • 10407 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 77432 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 71249 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 69523 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 95803 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Шахед-136
Крилата ракета
Футбол

На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Військовослужбовці рф на Херсонському напрямку спалюють свою техніку, щоб уникнути виходу на позиції. Це створює можливості для просування ЗСУ, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"

На Херсонському напрямку військовослужбовці російської армії спалюють свою ж техніку, щоб уникнути виходу на позиції. Це створює можливості для просування Збройних сил України, пише УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

Агенти руху "АТЕШ" зі складу 24 мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ 

- йдеться у повідомленні.

Оперативники "АТЕШ" повідомили, що ситуація в полку наразі критична. Стає дедалі більше бійців, які йдуть у СЗЧ і відмовників.

До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдатів кинули на позиції без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами

- зазначили в "АТЕШ".

Там також повідомили, що російське командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише ускладнюється.

Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів

- звернулися учасники руху до росіян.

Доповнення

Український рух опору "АТЕШ" провів розвідку нафтобази в Луганську, що забезпечує російські війська на кількох напрямках фронту. Отримані координати та матеріали передано ЗСУ для планування удару.

Також рух "АТЕШ" отримав інформацію про виробництво компонентів ракет "Калібр" та "Іскандер" на Казанському пороховому заводі. Усі дані передані Силам оборони України для планування ударів по об'єктах.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в Україні
«Калібр» (сімейство ракет)
Луганська область
Атеш (рух)
Збройні сили України
Херсонська область
Іскандер (ОТРК)
Луганськ