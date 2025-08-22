На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"
Київ • УНН
Військовослужбовці рф на Херсонському напрямку спалюють свою техніку, щоб уникнути виходу на позиції. Це створює можливості для просування ЗСУ, повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
Деталі
Агенти руху "АТЕШ" зі складу 24 мотострілецького полку на Херсонському напрямку знищують свій транспорт, щоб саботувати виходи на позиції. Таким чином вони створюють умови для можливого просування ЗСУ
Оперативники "АТЕШ" повідомили, що ситуація в полку наразі критична. Стає дедалі більше бійців, які йдуть у СЗЧ і відмовників.
До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдатів кинули на позиції без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами
Там також повідомили, що російське командування не може організувати порядок у полку і ситуація лише ускладнюється.
Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів
Доповнення
Український рух опору "АТЕШ" провів розвідку нафтобази в Луганську, що забезпечує російські війська на кількох напрямках фронту. Отримані координати та матеріали передано ЗСУ для планування удару.
Також рух "АТЕШ" отримав інформацію про виробництво компонентів ракет "Калібр" та "Іскандер" на Казанському пороховому заводі. Усі дані передані Силам оборони України для планування ударів по об'єктах.