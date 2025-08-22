$41.220.16
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Военнослужащие рф на Херсонском направлении сжигают свою технику, чтобы избежать выхода на позиции. Это создает возможности для продвижения ВСУ, сообщает партизанское движение "АТЕШ".

На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"

На Херсонском направлении военнослужащие российской армии сжигают свою же технику, чтобы избежать выхода на позиции. Это создает возможности для продвижения Вооруженных сил Украины, пишет УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Агенты движения "АТЕШ" из состава 24 мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции. Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ 

- говорится в сообщении.

Оперативники "АТЕШ" сообщили, что ситуация в полку сейчас критическая. Становится все больше бойцов, которые уходят в СОЧ и отказников.

К этому привели жестокие приказы командования, из-за которых подразделение понесло большие потери, а солдат бросили на позиции без обеспечения средствами РЭБ с украинскими дронами

- отметили в "АТЕШ".

Там также сообщили, что российское командование не может организовать порядок в полку и ситуация только усложняется.

Мы призываем военнослужащих не выполнять преступных приказов

- обратились участники движения к россиянам.

Дополнение

Украинское движение сопротивления "АТЕШ" провело разведку нефтебазы в Луганске, обеспечивающей российские войска на нескольких направлениях фронта. Полученные координаты и материалы переданы ВСУ для планирования удара.

Также движение "АТЕШ" получило информацию о производстве компонентов ракет "Калибр" и "Искандер" на казанском пороховом заводе. Все данные переданы Силам обороны Украины для планирования ударов по объектам.

Павел Зинченко

