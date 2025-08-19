Українські партизани виявили головну паливну базу окупантів у Луганську: дані передані ЗСУ
Київ • УНН
Український рух опору "АТЕШ" провів розвідку нафтобази в Луганську, що забезпечує російські війська на кількох напрямках фронту. Отримані координати та матеріали передано ЗСУ для планування удару.
Український рух опору "АТЕШ" провів розвідку стратегічного об’єкта у тимчасово окупованому Луганську – нафтобази, яка забезпечує пальним угруповання російських військ на кількох напрямках фронту. Отримана інформація вже передана Силам оборони України.
Про це проінформували партизани у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Українські партизани з руху "АТЕШ" викрили один із ключових логістичних вузлів армії РФ у тимчасово окупованому Луганську. Йдеться про головну нафтобазу міста, яка відіграє важливу роль у постачанні паливом російських угруповань на Куп’янському, Ізюмському та Краматорському напрямках.
За даними учасників руху, агент "АТЕШ" провів детальну розвідку об’єкта та задокументував інфраструктуру паливного вузла.
На території нафтобази розташовані великі резервуари для зберігання пального, насосні станції, естакади для зливу та наливу, проміжні ємності, система пожежогасіння та адміністративні будівлі.
Отримані координати бази, а також усі зібрані матеріали вже передані українським військовим для планування точного удару.
У "АТЕШ" наголосили, що продовжують зосереджувати свої зусилля на підриві ворожої логістики, адже саме вона є критичною для утримання наступального потенціалу російських військ.
Крок за кроком ми наближаємо крах окупантів
Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській Казані16.08.25, 17:03 • 17322 перегляди