Ексклюзив
12:13 • 2970 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 4578 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 9164 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 12911 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 15627 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 59389 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 52321 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 67869 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 86666 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 65607 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
Українські партизани виявили головну паливну базу окупантів у Луганську: дані передані ЗСУ

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Український рух опору "АТЕШ" провів розвідку нафтобази в Луганську, що забезпечує російські війська на кількох напрямках фронту. Отримані координати та матеріали передано ЗСУ для планування удару.

Українські партизани виявили головну паливну базу окупантів у Луганську: дані передані ЗСУ

Український рух опору "АТЕШ" провів розвідку стратегічного об’єкта у тимчасово окупованому Луганську – нафтобази, яка забезпечує пальним угруповання російських військ на кількох напрямках фронту. Отримана інформація вже передана Силам оборони України.

Про це проінформували партизани у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Українські партизани з руху "АТЕШ" викрили один із ключових логістичних вузлів армії РФ у тимчасово окупованому Луганську. Йдеться про головну нафтобазу міста, яка відіграє важливу роль у постачанні паливом російських угруповань на Куп’янському, Ізюмському та Краматорському напрямках.

За даними учасників руху, агент "АТЕШ" провів детальну розвідку об’єкта та задокументував інфраструктуру паливного вузла.

На території нафтобази розташовані великі резервуари для зберігання пального, насосні станції, естакади для зливу та наливу, проміжні ємності, система пожежогасіння та адміністративні будівлі.

Отримані координати бази, а також усі зібрані матеріали вже передані українським військовим для планування точного удару.

У "АТЕШ" наголосили, що продовжують зосереджувати свої зусилля на підриві ворожої логістики, адже саме вона є критичною для утримання наступального потенціалу російських військ.

Крок за кроком ми наближаємо крах окупантів

- заявили у русі опору.

Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській Казані16.08.25, 17:03 • 17322 перегляди

Степан Гафтко

Війна
Нафта
Telegram
Ізюм
Атеш (рух)
Збройні сили України
Луганськ
Краматорськ
Куп'янськ