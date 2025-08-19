Украинские партизаны обнаружили главную топливную базу оккупантов в Луганске: данные переданы ВСУ
Киев • УНН
Украинское движение сопротивления «АТЕШ» провело разведку нефтебазы в Луганске, обеспечивающей российские войска на нескольких направлениях фронта. Полученные координаты и материалы переданы ВСУ для планирования удара.
Об этом проинформировали партизаны в своем Телеграме, пишет УНН.
Детали
Украинские партизаны из движения "АТЕШ" разоблачили один из ключевых логистических узлов армии РФ во временно оккупированном Луганске. Речь идет о главной нефтебазе города, которая играет важную роль в снабжении топливом российских группировок на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях.
По данным участников движения, агент "АТЕШ" провел детальную разведку объекта и задокументировал инфраструктуру топливного узла.
На территории нефтебазы расположены большие резервуары для хранения топлива, насосные станции, эстакады для слива и налива, промежуточные емкости, система пожаротушения и административные здания.
Полученные координаты базы, а также все собранные материалы уже переданы украинским военным для планирования точного удара.
В "АТЕШ" подчеркнули, что продолжают сосредоточивать свои усилия на подрыве вражеской логистики, ведь именно она является критической для удержания наступательного потенциала российских войск.
Шаг за шагом мы приближаем крах оккупантов
