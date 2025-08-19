$41.260.08
Эксклюзив
12:13 • 2890 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:09 • 4474 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
11:23 • 9068 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
10:33 • 12868 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
09:27 • 15596 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
07:29 • 59147 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 52167 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 67729 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 86530 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 65478 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
12:13 • 2890 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
12:09 • 4472 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
11:23 • 9066 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto11:20 • 3938 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину10:33 • 12867 просмотра
Украинские партизаны обнаружили главную топливную базу оккупантов в Луганске: данные переданы ВСУ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Украинское движение сопротивления «АТЕШ» провело разведку нефтебазы в Луганске, обеспечивающей российские войска на нескольких направлениях фронта. Полученные координаты и материалы переданы ВСУ для планирования удара.

Украинские партизаны обнаружили главную топливную базу оккупантов в Луганске: данные переданы ВСУ

Украинское движение сопротивления "АТЕШ" провело разведку стратегического объекта во временно оккупированном Луганске – нефтебазы, которая обеспечивает топливом группировки российских войск на нескольких направлениях фронта. Полученная информация уже передана Силам обороны Украины.

Об этом проинформировали партизаны в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" разоблачили один из ключевых логистических узлов армии РФ во временно оккупированном Луганске. Речь идет о главной нефтебазе города, которая играет важную роль в снабжении топливом российских группировок на Купянском, Изюмском и Краматорском направлениях.

По данным участников движения, агент "АТЕШ" провел детальную разведку объекта и задокументировал инфраструктуру топливного узла.

На территории нефтебазы расположены большие резервуары для хранения топлива, насосные станции, эстакады для слива и налива, промежуточные емкости, система пожаротушения и административные здания.

Полученные координаты базы, а также все собранные материалы уже переданы украинским военным для планирования точного удара.

В "АТЕШ" подчеркнули, что продолжают сосредоточивать свои усилия на подрыве вражеской логистики, ведь именно она является критической для удержания наступательного потенциала российских войск.

Шаг за шагом мы приближаем крах оккупантов

- заявили в движении сопротивления.

Степан Гафтко

Война
Нефть
Telegram
Изюм
Атеш
Вооруженные силы Украины
Луганск
Краматорск
Купянск