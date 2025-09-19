Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами

російські окупанти на Запорізькому напрямку відправляють поранених бійців виявляти ворожі позиції. Тим, хто відмовляється, погрожують розстрілом, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними агента руху, що знаходиться в лавах 247 гвардійського десантно-штурмового полку і служить на Запорізькому напрямку, бійців, які отримали поранення, відправляють на "розвідку боєм" з метою виявити позиції ЗСУ.

При цьому евакуації з поля бою нема, а поранених, фактично, прирікають на смерть.

У таких умовах російське командування не хоче витрачати сили і провізію на поранених, які і так не виживуть. "Розвідка боєм" часто проводиться без зброї та екіпірування. Поранений солдат або гине від ворога, або від рук своїх же