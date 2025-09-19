Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами
російські окупанти на Запорізькому напрямку відправляють поранених бійців виявляти ворожі позиції. Тим, хто відмовляється, погрожують розстрілом, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Деталі
За даними агента руху, що знаходиться в лавах 247 гвардійського десантно-штурмового полку і служить на Запорізькому напрямку, бійців, які отримали поранення, відправляють на "розвідку боєм" з метою виявити позиції ЗСУ.
При цьому евакуації з поля бою нема, а поранених, фактично, прирікають на смерть.
У таких умовах російське командування не хоче витрачати сили і провізію на поранених, які і так не виживуть. "Розвідка боєм" часто проводиться без зброї та екіпірування. Поранений солдат або гине від ворога, або від рук своїх же
Нагадаємо
Раніше рух "АТЕШ" повідомляв, що командування гвардійського десантно-штурмового полку російської армії відправляє операторів БПЛА забирати збиті дрони в зоні бойових дій на території України. Тим, хто відмовляється виконувати наказ, погрожують переведенням в піхоту, а тих, хто загинув чи отримав поранення, не забирають з поля бою.