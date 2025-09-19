$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
16:30 • 9246 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 11924 перегляди
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
19 вересня, 12:05 • 23323 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 19753 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
19 вересня, 11:23 • 25926 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 36181 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
19 вересня, 07:43 • 38693 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
19 вересня, 06:26 • 55599 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 46242 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами

Київ • УНН

 • 46 перегляди

росіяни на Запорізькому напрямку відправляють поранених бійців виявляти позиції Сил оборони. За відмову їм погрожують розстрілом, а евакуація з поля бою відсутня.

Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами

російські окупанти на Запорізькому напрямку відправляють поранених бійців виявляти ворожі позиції. Тим, хто відмовляється, погрожують розстрілом, повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

За даними агента руху, що знаходиться в лавах 247 гвардійського десантно-штурмового полку і служить на Запорізькому напрямку, бійців, які отримали поранення, відправляють на "розвідку боєм" з метою виявити позиції ЗСУ.

При цьому евакуації з поля бою нема, а поранених, фактично, прирікають на смерть.

У таких умовах російське командування не хоче витрачати сили і провізію на поранених, які і так не виживуть. "Розвідка боєм" часто проводиться без зброї та екіпірування. Поранений солдат або гине від ворога, або від рук своїх же

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше рух "АТЕШ" повідомляв, що командування гвардійського десантно-штурмового полку російської армії відправляє операторів БПЛА забирати збиті дрони в зоні бойових дій на території України. Тим, хто відмовляється виконувати наказ, погрожують переведенням в піхоту, а тих, хто загинув чи отримав поранення, не забирають з поля бою.

Євген Устименко

