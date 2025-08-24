Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на залізничній гілці поблизу черкеська у карачаєво-черкеській республіці рф. Про це пише УНН із посиланням на допис організації.

Зазначається, що агент руху знищив трансформаторну шафу, яка забезпечувала роботу залізничної інфраструктури. Цією дорогою, за даними "АТЕШ", перевозилися військові вантажі та здійснювалося постачання підрозділів нацгвардії рф у регіоні.

Ця диверсія – це символ для путінського режиму, що незабаром настане його кінець. Ми продовжуємо бити по логістиці російських військ по всій країні