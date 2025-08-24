Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці поблизу черкеська, знищивши трансформаторну шафу. Ця гілка використовувалася для перевезення військових вантажів та постачання підрозділів нацгвардії рф.
Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на залізничній гілці поблизу черкеська у карачаєво-черкеській республіці рф. Про це пише УНН із посиланням на допис організації.
Деталі
Зазначається, що агент руху знищив трансформаторну шафу, яка забезпечувала роботу залізничної інфраструктури. Цією дорогою, за даними "АТЕШ", перевозилися військові вантажі та здійснювалося постачання підрозділів нацгвардії рф у регіоні.
Ця диверсія – це символ для путінського режиму, що незабаром настане його кінець. Ми продовжуємо бити по логістиці російських військ по всій країні
У русі наголосили, що це - частина їхньої кампанії проти логістики російських військ та "знак для путінського режиму". "АТЕШ" також заявив про зростання кількості прихильників серед громадян рф, які не погоджуються з діями влади.
