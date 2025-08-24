Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 34528 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 37183 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 35540 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 22626 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 46886 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 32369 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 31782 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25792 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25159 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14214 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.2м/с
72%
746мм
Популярнi новини
Ворог атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та КАБами: одна людина загинула, 9 постраждалих23 серпня, 17:12 • 4144 перегляди
Обширна географія, різні теми: Власюк розповів деталі про санкції проти громадян різних країн, які спонсорують рф23 серпня, 17:34 • 3616 перегляди
Сирія планує прибрати два нулі зі своєї валюти, нові банкноти друкуватиме у рф - Reuters23 серпня, 17:54 • 3840 перегляди
Сили оборони зупинили наступ росіян на Донеччині та взяли у полон 16 військових - ГУРVideo23 серпня, 20:20 • 3012 перегляди
86 років з дня підписання пакту Молотова-Ріббентропа: Україна закликає світ не повторювати помилок минулого20:47 • 3196 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 34528 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 26982 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 35540 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 29386 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 46886 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Милорад Додик
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 31781 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 20194 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 21911 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 24495 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 31829 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
Крилата ракета
Нафта
КАБ-250

Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці поблизу черкеська, знищивши трансформаторну шафу. Ця гілка використовувалася для перевезення військових вантажів та постачання підрозділів нацгвардії рф.

Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про диверсію на залізничній гілці поблизу черкеська у карачаєво-черкеській республіці рф. Про це пише УНН із посиланням на допис організації.

Деталі

Зазначається, що агент руху знищив трансформаторну шафу, яка забезпечувала роботу залізничної інфраструктури. Цією дорогою, за даними "АТЕШ", перевозилися військові вантажі та здійснювалося постачання підрозділів нацгвардії рф у регіоні.

Ця диверсія – це символ для путінського режиму, що незабаром настане його кінець. Ми продовжуємо бити по логістиці російських військ по всій країні

- зазначили в дописі.

У русі наголосили, що це - частина їхньої кампанії проти логістики російських військ та "знак для путінського режиму". "АТЕШ" також заявив про зростання кількості прихильників серед громадян рф, які не погоджуються з діями влади.

Партизани розвідали інформацію про виробництво ракетних компонентів "Калібр" та "Іскандер" у російській Казані16.08.25, 17:03 • 17430 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Атеш (рух)