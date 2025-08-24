Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф

$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 34297 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 36823 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 35320 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 22490 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 46702 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 32309 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 31694 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25759 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25132 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14188 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Литве сообщили о раскрытии "особо дерзкой" схемы обхода санкций против рф23 августа, 16:35 • 6986 просмотра
Враг атаковал Днепропетровщину дронами, артиллерией и КАБами: один человек погиб, 9 пострадавших23 августа, 17:12 • 3924 просмотра
Обширная география, разные темы: Власюк рассказал детали о санкциях против граждан разных стран, спонсирующих рф23 августа, 17:34 • 3448 просмотра
Сирия планирует убрать два нуля со своей валюты, новые банкноты будет печатать в РФ - Reuters23 августа, 17:54 • 3654 просмотра
86 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа: Украина призывает мир не повторять ошибок прошлого20:47 • 3022 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 34296 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 26890 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 35320 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 29316 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 46702 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 31695 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 20155 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 21879 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 24471 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 31808 просмотра
Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге вблизи черкесска, уничтожив трансформаторный шкаф. Эта ветка использовалась для перевозки военных грузов и снабжения подразделений росгвардии.

Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на железнодорожной ветке вблизи черкесска в карачаево-черкесской республике рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение организации "АТЕШ".

Агент движения уничтожил трансформаторный шкаф, который обеспечивал работу железнодорожной инфраструктуры. По этой дороге, по данным "АТЕШ", перевозились военные грузы и осуществлялось снабжение подразделений нацгвардии рф в регионе.

Эта диверсия – это символ для путинского режима, что вскоре наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране

- отметили в сообщении.

В движении подчеркнули, что это — часть их кампании против логистики российских войск и "знак для путинского режима". "АТЕШ" также заявил о росте числа сторонников среди граждан рф, которые не согласны с действиями властей.

Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской Казани16.08.25, 17:03 • 17430 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Атеш