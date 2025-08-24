Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф
Движение "АТЕШ" совершило диверсию на железной дороге вблизи черкесска, уничтожив трансформаторный шкаф. Эта ветка использовалась для перевозки военных грузов и снабжения подразделений росгвардии.
Агент движения уничтожил трансформаторный шкаф, который обеспечивал работу железнодорожной инфраструктуры. По этой дороге, по данным "АТЕШ", перевозились военные грузы и осуществлялось снабжение подразделений нацгвардии рф в регионе.
Эта диверсия – это символ для путинского режима, что вскоре наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране
В движении подчеркнули, что это — часть их кампании против логистики российских войск и "знак для путинского режима". "АТЕШ" также заявил о росте числа сторонников среди граждан рф, которые не согласны с действиями властей.
