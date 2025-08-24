Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на железнодорожной ветке вблизи черкесска в карачаево-черкесской республике рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение организации "АТЕШ".

Агент движения уничтожил трансформаторный шкаф, который обеспечивал работу железнодорожной инфраструктуры. По этой дороге, по данным "АТЕШ", перевозились военные грузы и осуществлялось снабжение подразделений нацгвардии рф в регионе.

Эта диверсия – это символ для путинского режима, что вскоре наступит его конец. Мы продолжаем бить по логистике российских войск по всей стране