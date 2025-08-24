Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф

$41.220.00
47.980.00
ukenru
07:11 • 416 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 4526 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 44597 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 49047 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 27589 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 52487 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33864 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 34587 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26396 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25704 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
75%
746мм
Популярнi новини
Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ23 серпня, 23:09 • 4198 перегляди
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01 • 5094 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 13661 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо01:39 • 7460 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW02:03 • 11616 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 4522 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 44595 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 30269 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 42582 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 32030 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Карні
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Польща
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 34582 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 21708 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 23286 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 25977 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 32964 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
КАБ-500
ATACMS
КАБ-250

Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Рух "АТЕШ" здійснив серію диверсій у краснодарському краї та на окупованих територіях України, знищивши автомобіль зс рф, пошкодивши ще два, підпаливши вежу мобільного зв'язку та підірвавши релейну шафу на залізниці.

Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф

У краснодарському краї рф та на тимчасово окупованих територіях України агенти руху "АТЕШ" здійснили серію диверсій, спрямованих проти російських військових та їхньої інфраструктури. Про це партизанський рух повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Підпільні сили повідомляють про успішне знищення автомобіля російських збройних сил та пошкодження ще двох, які перебували без нагляду в одній з лісосмуг краснодарського краю. Вибух було приведено в дію дистанційно у момент, коли поруч з’явилися військові. Після операції агент безпечно залишив місце події та вже перебуває в іншому регіоні, готуючи нові удари.

Окрім цього, біля кримська учасники "АТЕШ" підпалили вежу мобільного зв’язку, яка забезпечувала комунікацію кількох російських частин та важливих логістичних маршрутів – зокрема доріг, що ведуть до Анапи та Кримського мосту. Знищене обладнання і трансформатори виведено з ладу повністю, а відновлення об’єкта, за оцінками, триватиме щонайменше місяць. Це значно ускладнює зв’язок для окупаційних підрозділів, які й без того не мають достатньої кількості альтернативних систем.

Диверсійна діяльність триває і в тимчасово окупованій Запорізькій області: біля Мелітополя агент підірвав релейну шафу на залізниці, якою активно користуються окупанти для перевезення військової техніки, боєприпасів та пального.

Такі удари, за словами представників руху, мають на меті не лише завдати прямої шкоди армії рф, а й послабити її логістичні можливості на різних напрямках.

Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рф24.08.25, 05:29 • 2662 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Поїзд
Telegram
Запорізька область
Атеш (рух)
Україна
Кримський міст
Мелітополь