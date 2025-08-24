Агенти "АТЕШ" знищили військову техніку та інфраструктуру рф
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" здійснив серію диверсій у краснодарському краї та на окупованих територіях України, знищивши автомобіль зс рф, пошкодивши ще два, підпаливши вежу мобільного зв'язку та підірвавши релейну шафу на залізниці.
У краснодарському краї рф та на тимчасово окупованих територіях України агенти руху "АТЕШ" здійснили серію диверсій, спрямованих проти російських військових та їхньої інфраструктури. Про це партизанський рух повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Підпільні сили повідомляють про успішне знищення автомобіля російських збройних сил та пошкодження ще двох, які перебували без нагляду в одній з лісосмуг краснодарського краю. Вибух було приведено в дію дистанційно у момент, коли поруч з’явилися військові. Після операції агент безпечно залишив місце події та вже перебуває в іншому регіоні, готуючи нові удари.
Окрім цього, біля кримська учасники "АТЕШ" підпалили вежу мобільного зв’язку, яка забезпечувала комунікацію кількох російських частин та важливих логістичних маршрутів – зокрема доріг, що ведуть до Анапи та Кримського мосту. Знищене обладнання і трансформатори виведено з ладу повністю, а відновлення об’єкта, за оцінками, триватиме щонайменше місяць. Це значно ускладнює зв’язок для окупаційних підрозділів, які й без того не мають достатньої кількості альтернативних систем.
Диверсійна діяльність триває і в тимчасово окупованій Запорізькій області: біля Мелітополя агент підірвав релейну шафу на залізниці, якою активно користуються окупанти для перевезення військової техніки, боєприпасів та пального.
Такі удари, за словами представників руху, мають на меті не лише завдати прямої шкоди армії рф, а й послабити її логістичні можливості на різних напрямках.
