Агенты "АТЕШ" уничтожили военную технику и инфраструктуру рф

В краснодарском крае рф и на временно оккупированных территориях Украины агенты движения "АТЕШ" совершили серию диверсий, направленных против российских военных и их инфраструктуры. Об этом партизанское движение сообщило в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Подпольные силы сообщают об успешном уничтожении автомобиля российских вооруженных сил и повреждении еще двух, которые находились без присмотра в одной из лесополос краснодарского края. Взрыв был приведен в действие дистанционно в момент, когда рядом появились военные. После операции агент безопасно покинул место происшествия и уже находится в другом регионе, готовя новые удары.

Кроме этого, возле крымска участники "АТЕШ" подожгли вышку мобильной связи, которая обеспечивала коммуникацию нескольких российских частей и важных логистических маршрутов – в частности дорог, ведущих в анапу и к Крымскому мосту. Уничтоженное оборудование и трансформаторы выведены из строя полностью, а восстановление объекта, по оценкам, продлится не менее месяца. Это значительно усложняет связь для оккупационных подразделений, которые и без того не имеют достаточного количества альтернативных систем.

Диверсионная деятельность продолжается и во временно оккупированной Запорожской области: возле Мелитополя агент подорвал релейный шкаф на железной дороге, которой активно пользуются оккупанты для перевозки военной техники, боеприпасов и горючего.

Такие удары, по словам представителей движения, имеют целью не только нанести прямой ущерб армии рф, но и ослабить ее логистические возможности на разных направлениях.

