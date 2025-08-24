$41.220.00
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиации
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступления
Агенты "АТЕШ" уничтожили военную технику и инфраструктуру рф

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Движение "АТЕШ" совершило серию диверсий в краснодарском крае и на оккупированных территориях Украины, уничтожив автомобиль вс рф, повредив еще два, подпалив вышку мобильной связи и подорвав релейный шкаф на железной дороге.

Агенты "АТЕШ" уничтожили военную технику и инфраструктуру рф

В краснодарском крае рф и на временно оккупированных территориях Украины агенты движения "АТЕШ" совершили серию диверсий, направленных против российских военных и их инфраструктуры. Об этом партизанское движение сообщило в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Подпольные силы сообщают об успешном уничтожении автомобиля российских вооруженных сил и повреждении еще двух, которые находились без присмотра в одной из лесополос краснодарского края. Взрыв был приведен в действие дистанционно в момент, когда рядом появились военные. После операции агент безопасно покинул место происшествия и уже находится в другом регионе, готовя новые удары.

Кроме этого, возле крымска участники "АТЕШ" подожгли вышку мобильной связи, которая обеспечивала коммуникацию нескольких российских частей и важных логистических маршрутов – в частности дорог, ведущих в анапу и к Крымскому мосту. Уничтоженное оборудование и трансформаторы выведены из строя полностью, а восстановление объекта, по оценкам, продлится не менее месяца. Это значительно усложняет связь для оккупационных подразделений, которые и без того не имеют достаточного количества альтернативных систем.

Диверсионная деятельность продолжается и во временно оккупированной Запорожской области: возле Мелитополя агент подорвал релейный шкаф на железной дороге, которой активно пользуются оккупанты для перевозки военной техники, боеприпасов и горючего.

Такие удары, по словам представителей движения, имеют целью не только нанести прямой ущерб армии рф, но и ослабить ее логистические возможности на разных направлениях.

Партизаны "АТЕШ" атаковали энергетический объект на железной дороге в карачаево-черкесской республике рф24.08.2025, 05:29 • 2670 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Поезд
Telegram
Запорожская область
Атеш
Украина
Крымский мост
Мелитополь