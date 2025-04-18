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Financial Times

В Симферополе оккупанты уничтожают детский парк под видом реконструкции - ЦНС

Киев • УНН

 • 2310 просмотра

В Симферополе россияне уничтожают Детский парк, который был основан еще в 1958 году, прикрываясь реконструкцией. На самом деле, это приватизация и военизация территории.

В Симферополе оккупанты уничтожают детский парк под видом реконструкции - ЦНС

Во временно оккупированном Симферополе россияне уничтожают детский парк под предлогом "реконструкции". Об этом сообщает в Telegram Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Речь идет о Детском парке в центре столицы Автономной Республики Крым. Он был основан в 1958 году: там расположен городской зоопарк. До 1976 года Детский парк в Симферополе был единственным парком такого рода в бывшем ссср.

Официальной причиной закрытия парка является "реконструкция" и "изменение коммуникаций", а реальной – приватизация и военизация. Жителей оккупированных территорий призывают фиксировать случаи перекрытия публичных мест, а также подозрительного "строительства" и обустройства военных объектов.

На месте детского пляжа — новая фортификация, забор с колючей проволокой и VIP-зона для военных преступников. Крым превращают не в курорт, а в военную базу. "Реконструкции" — это прикрытие для захвата территорий

– заявили в Центре национального сопротивления.

Напомним

Подразделения росгвардии получили приказ усилить патрулирование в оккупированном Крыму. Оккупанты уделяют внимание выявлению распространителей агитационных материалов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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