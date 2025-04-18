Во временно оккупированном Симферополе россияне уничтожают детский парк под предлогом "реконструкции". Об этом сообщает в Telegram Центр национального сопротивления, передает УНН.

Речь идет о Детском парке в центре столицы Автономной Республики Крым. Он был основан в 1958 году: там расположен городской зоопарк. До 1976 года Детский парк в Симферополе был единственным парком такого рода в бывшем ссср.

Официальной причиной закрытия парка является "реконструкция" и "изменение коммуникаций", а реальной – приватизация и военизация. Жителей оккупированных территорий призывают фиксировать случаи перекрытия публичных мест, а также подозрительного "строительства" и обустройства военных объектов.

На месте детского пляжа — новая фортификация, забор с колючей проволокой и VIP-зона для военных преступников. Крым превращают не в курорт, а в военную базу. "Реконструкции" — это прикрытие для захвата территорий