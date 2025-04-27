Оккупанты превращают Крым в зону тотальной слежки под контролем силовиков - ЦНС
Киев • УНН
россияне разворачивают в Крыму систему видеонаблюдения, которая будет собирать данные и передавать их спецслужбам. Полуостров становится концентрационным лагерем, где царят страх и репрессии.
россияне превращают аннексированный Крым в зону сплошного слежения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков.
Под предлогом "безопасности" россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими. Система будет собирать видео, анализировать его и передавать спецслужбам врага. Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом
Там подчеркнули, что российские оккупанты "не приносят порядок - только страх и репрессии".
Напомним
В рамках весенней кампании-2025 россия планирует отправить 2 500 человек с временно оккупированного Крыма в ряды своей армии. При этом призыв продолжается "под пропагандистские шоу и "торжественные проводы".
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