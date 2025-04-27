Оккупанты превращают Крым в зону тотальной слежки под контролем силовиков - ЦНС

россияне превращают аннексированный Крым в зону сплошного слежения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Отмечается, что на временно оккупированном полуострове запускают "систему интеллектуального видеонаблюдения", которую передадут под контроль силовиков.

Под предлогом "безопасности" россияне усиливают тотальный контроль над гражданскими. Система будет собирать видео, анализировать его и передавать спецслужбам врага. Крым все больше становится концентрационным лагерем под открытым небом