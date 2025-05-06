На Донеччині росіяни вербують дітей-сиріт в армію за допомогою "культури" - ЦНС
Київ • УНН
На ТОТ Донеччини окупанти вербують українських дітей-сиріт у свою армію. Їх обробляють військові, нав'язуючи культ війни та ненависть до України.
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донеччини російські окупанти вербують українських дітей-сиріт у свою терористичну армію. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Зазначається, що окупанти "взялися за найвразливіших - дітей із дитячих будинків".
Тих, кого не встигли депортувати в Сибір чи Туву, тепер "обробляють" прямо на місці. Але вже не педагоги - а військові в кітелях
Там навели приклад, як у дитячому будинку перед дітьми виступив ансамбль пісні й пляски збройних сил рф.
Під виглядом "культури" нав’язують культ армії, війни та "вєлікой россіі". кремль готує нове гарматне м’ясо: дітей, які втратили батьків через агресію рф, перетворюють на солдатів для майбутніх воєн. Замінюють любов - ненавистю. Опіку - муштрою
У ЦНС вважають, що подібні дії - "не просто пропаганда - це злочин проти гуманності".
Нагадаємо
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кремль на ТОТ України втягує українських дітей у парамілітарні секти - ЦНС03.05.25, 00:14 • 16249 переглядiв