Окупанти у Бердянську паспортизують українських дітей до "80-лєтія побєди" - ЦНС
Київ • УНН
В окупованому Бердянську вісьмом українським підліткам вручили паспорти країни-агресора. Приурочили це до "80-лєтія побєди", що є актом примусової паспортизації.
Під гаслом "Ми – гражданє росіі" вісьмом українським підліткам в окупованому Бердянську поліцаї вручили паспорти країни-агресора. І приурочили це до "80-лєтія побєди". Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), пише УНН.
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Паспорти росії вручили 16-річним українським підліткам, які цьогоріч закінчують школи в тимчасово окупованому українському місті.
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Усе — як шоу: сцена, прапори, форма, і колаборантка-підполковниця поліції стебловська, яка з пафосом читала дітям про їхній "обов’язок перед родіной". За цією виставою — реальність: примусова паспортизація, злам ідентичності, спроба виростити покоління без України в серці
У Центр національного спротиву наголосили, що ретельно документують усі злочини росії. Бо окупанти крадуть не лише землю — вони крадуть майбутнє людей.
Нагадаємо
У росії випускників медичних вишів примусово відправляють працювати на окуповані території України протягом трьох років. Відмова загрожує мобілізацією або штрафом.