Под лозунгом "Мы – граждане россии" восьми украинским подросткам в оккупированном Бердянске полицаи вручили паспорта страны-агрессора. И приурочили это к "80-летию победы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Детали

Паспорта россии вручили 16-летним украинским подросткам, которые в этом году заканчивают школы во временно оккупированном украинском городе.

В Донецкой области россияне вербуют детей-сирот в армию с помощью "культуры" - ЦНС

Все — как шоу: сцена, флаги, форма, и коллаборантка-подполковница полиции стебловская, которая с пафосом читала детям об их "обязанности перед родиной". За этим спектаклем — реальность: принудительная паспортизация, слом идентичности, попытка вырастить поколение без Украины в сердце - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что тщательно документируют все преступления россии. Потому что оккупанты крадут не только землю — они крадут будущее людей.

Напомним

В россии выпускников медицинских вузов принудительно отправляют работать на оккупированные территории Украины в течение трех лет. Отказ грозит мобилизацией или штрафом.