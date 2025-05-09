Оккупанты в Бердянске паспортизируют украинских детей к "80-летию победы" - ЦНС

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
18:38 • 12057 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

18:26 • 23709 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

16:40 • 28510 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
15:09 • 48988 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

9 мая, 14:28 • 59679 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

9 мая, 13:51 • 58916 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 63153 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 67723 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 113880 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 40115 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2м/с
57%
750мм
Популярные новости

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

9 мая, 13:41 • 29957 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 50557 просмотра

Завтра станцию столичного метро "Майдан Незалежности" закроют: детали ограничения

14:58 • 10975 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 41225 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 33419 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 113880 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 128539 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 113254 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 175203 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 196537 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

18:26 • 23709 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 33520 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 41324 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

9 мая, 14:23 • 50651 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

9 мая, 13:41 • 30047 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Оккупанты в Бердянске паспортизируют украинских детей к "80-летию победы" - ЦНС

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В оккупированном Бердянске восьми украинским подросткам вручили паспорта страны-агрессора. Приурочили это к "80-летию победы", что является актом принудительной паспортизации.

Оккупанты в Бердянске паспортизируют украинских детей к "80-летию победы" - ЦНС

Под лозунгом "Мы – граждане россии" восьми украинским подросткам в оккупированном Бердянске полицаи вручили паспорта страны-агрессора. И приурочили это к "80-летию победы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.

Детали

Паспорта россии вручили 16-летним украинским подросткам, которые в этом году заканчивают школы во временно оккупированном украинском городе.

В Донецкой области россияне вербуют детей-сирот в армию с помощью "культуры" - ЦНС06.05.25, 01:51 • 4106 просмотров

Все — как шоу: сцена, флаги, форма, и коллаборантка-подполковница полиции стебловская, которая с пафосом читала детям об их "обязанности перед родиной". За этим спектаклем — реальность: принудительная паспортизация, слом идентичности, попытка вырастить поколение без Украины в сердце 

- говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления подчеркнули, что тщательно документируют все преступления россии. Потому что оккупанты крадут не только землю — они крадут будущее людей.

Напомним

В россии выпускников медицинских вузов принудительно отправляют работать на оккупированные территории Украины в течение трех лет. Отказ грозит мобилизацией или штрафом. 

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Украина
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,192.60
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,331.97