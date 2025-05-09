Оккупанты в Бердянске паспортизируют украинских детей к "80-летию победы" - ЦНС
Киев • УНН
В оккупированном Бердянске восьми украинским подросткам вручили паспорта страны-агрессора. Приурочили это к "80-летию победы", что является актом принудительной паспортизации.
Под лозунгом "Мы – граждане россии" восьми украинским подросткам в оккупированном Бердянске полицаи вручили паспорта страны-агрессора. И приурочили это к "80-летию победы". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), пишет УНН.
Детали
Паспорта россии вручили 16-летним украинским подросткам, которые в этом году заканчивают школы во временно оккупированном украинском городе.
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Все — как шоу: сцена, флаги, форма, и коллаборантка-подполковница полиции стебловская, которая с пафосом читала детям об их "обязанности перед родиной". За этим спектаклем — реальность: принудительная паспортизация, слом идентичности, попытка вырастить поколение без Украины в сердце
В Центре национального сопротивления подчеркнули, что тщательно документируют все преступления россии. Потому что оккупанты крадут не только землю — они крадут будущее людей.
Напомним
В россии выпускников медицинских вузов принудительно отправляют работать на оккупированные территории Украины в течение трех лет. Отказ грозит мобилизацией или штрафом.