Оккупанты вывезли 50 украинских детей с ВОТ Луганщины в калмыкию для "оздоровления" - ЦНС
Киев • УНН
российские оккупанты вывезли очередную группу украинских детей из Антрацитовского района Луганской области в лагерь в калмыкии. Цель - ассимиляция и русификация детей.
Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в глубь рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что российские оккупанты системно вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий под видом "оздоровления". Так, очередную партию - 50 детей из Антрацитовского района ВОТ Луганщины - доставили в лагерь "Лесная сказка" в калмыкии.
Официально обещают спортивные игры, мастер-классы и новых друзей. Но настоящая цель - ассимиляция и русификация детей, оторванных от своих домов и культуры
Там отмечают, что все причастные к депортации украинских детей будут установлены и наказаны.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать отдельные военные лагеря для девушек. В специальных лагерях подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами.
Также сообщалось, что в оккупированном Луганске университеты стали казармами, где молодежь учат стрелять и бросать гранаты. Оккупанты проводят соревнования по военно-патриотическому воспитанию.
фсб в детском саду: на ВОТ Луганщины россияне обучают детей доносам и шпионажу - Центр сопротивления21.05.25, 15:19 • 2285 просмотров