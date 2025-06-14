Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в глубь рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты системно вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий под видом "оздоровления". Так, очередную партию - 50 детей из Антрацитовского района ВОТ Луганщины - доставили в лагерь "Лесная сказка" в калмыкии.

Официально обещают спортивные игры, мастер-классы и новых друзей. Но настоящая цель - ассимиляция и русификация детей, оторванных от своих домов и культуры - указывают в ЦНС.

Там отмечают, что все причастные к депортации украинских детей будут установлены и наказаны.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины россияне планируют создать отдельные военные лагеря для девушек. В специальных лагерях подростков будут обучать тактической медицине и управлению дронами.

Также сообщалось, что в оккупированном Луганске университеты стали казармами, где молодежь учат стрелять и бросать гранаты. Оккупанты проводят соревнования по военно-патриотическому воспитанию.

фсб в детском саду: на ВОТ Луганщины россияне обучают детей доносам и шпионажу - Центр сопротивления